Nouvelles frappes russes sur la ville portuaire d’Odessa

Partagez via Courriel (Fenêtre modale)

Partagez via Courriel (Fenêtre modale)

Partagez via LinkedIn (Fenêtre modale)

Partagez via LinkedIn (Fenêtre modale)

Partagez via Twitter (Fenêtre modale)

Partagez via Twitter (Fenêtre modale)

Partagez via Facebook (Fenêtre modale)

Partagez via Facebook (Fenêtre modale)

Radio-Canada

Des missiles lancés par l’aviation militaire russe se sont abattus dans la nuit de lundi à mardi sur la ville portuaire d’Odessa, dans le sud-ouest de l’Ukraine.

Selon l’armée ukrainienne, un centre d’achats et un entrepôt ont notamment été touchés par cette attaque, qui a fait un mort et cinq blessés en plus de causer de lourds dégâts. Selon le maire d'Odessa, Gennadiy Trukhanov, la zone touchée n'abritait aucune infrastructure militaire. Le bilan aurait pu être plus grave n’eût été du couvre-feu en vigueur dans la ville, qui comptait environ un million d’habitants avant que la Russie n’attaque l’Ukraine, le 24 février. L’armée ukrainienne affirme que les sept missiles lancés au total lundi par l’aviation russe dataient de l’époque soviétique et étaient donc moins précis que des munitions plus contemporaines. Un groupe de réflexion ukrainien, le Centre pour les stratégies de défense, soutient toutefois qu’au moins un missile hypersonique Kinjal, le plus avancé de son arsenal, a été utilisé. Les pompiers ont réussi à éteindre les flammes après une nuit de labeur. Une résidente d'Odessa constatait les dégâts mardi matin. Photo : Getty Images / AFP/OLEKSANDR GIMANOV Au cours des derniers jours, la Défense russe a confirmé avoir frappé l’aéroport d’Odessa afin de détruire, dit-elle, des armes livrées à l’Ukraine par les pays occidentaux. Plus tôt lundi, le président du Conseil européen, Charles Michel, de passage à Odessa pour rencontrer le premier ministre ukrainien Denis Chmygal, a été contraint de s’abriter en raison d’une frappe russe. Il en avait profité pour souligner que le blocus du port par la marine russe empêche l’Ukraine d’exporter des céréales vers des pays qui en ont pourtant grandement besoin. J’ai vu des silos remplis de grains, du blé, du maïs prêts à être exportés , a-t-il décrit sur Twitter. Cette nourriture indispensable est bloquée à cause de la guerre russe et du blocus des ports de la mer Noire. Cette situation entraîne des conséquences dramatiques pour les pays vulnérables , a-t-il ajouté, en appelant à une réponse mondiale coordonnée. Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget? Kiev cherche à évacuer les militaires blessés retranchés à Azovstal Les autorités ukrainiennes continuent par ailleurs de plaider pour que d’autres personnes soient évacuées du complexe métallurgique d’Azovstal, dernier bastion de la résistance dans la ville portuaire de Marioupol, presque totalement sous contrôle russe. Il y a des blessés graves qui nécessitent une évacuation urgente , a indiqué mardi à l'AFP la vice-première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk, en précisant que la situation se dégrade chaque jour dans l’usine de la ville portuaire. Elle a par ailleurs démenti les informations données par des responsables municipaux qui laissent entendre, voire affirment, que des civils se trouvent toujours dans les abris antibombes du complexe. Lors d’une conférence de presse en matinée, le maire de Marioupol, Vadim Boïtchenko, a notamment refusé de dire qu'il était sûr à 100 % que tous les civils d'Azovstal ont été évacués, soulignant qu'il n'est pas possible de le vérifier tant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu durable sur place. En plus des combattants, au moins 100 civils sont toujours dans les abris de l'usine d'Azovstal , a pour sa part soutenu Petro Andriouchtchenko, un collaborateur du maire, dans un message diffusé sur Telegram. Ce n'est pas vrai , a rétorqué Mme Verechtchouk, indiquant que le chef du régiment Azov retranché à l'aciérie avait officiellement déclaré aux responsables gouvernementaux ukrainiens et à un représentant de l'ONU qu'aucun civil, aucune femme, enfant ou personne âgée ne restait à Azovstal . Selon elle, les autorités ukrainiennes travaillent désormais sur la possibilité d'évacuer les soldats blessés, le personnel médical et les chapelains militaires de l'aciérie, en collaboration avec des organisations internationales et le gouvernement de la Turquie. Le personnel médical veut évacuer avec les blessés, car il faut les accompagner en cas d'ouverture d'un couloir humanitaire depuis l'aciérie, a expliqué la vice-première ministre. Cette opération pourrait durer au moins une semaine vu le nombre de blessés qui doivent être portés sur des brancards . Selon Mme Verechtchouk, la Turquie travaille très étroitement avec Kiev et a vraiment envie d’aider en précisant qu'une telle évacuation pourrait se faire par voie maritime avec un bateau turc équipé d'un hôpital militaire. Nous le souhaitons beaucoup et les Turcs y sont prêts , mais Kiev cherche à obtenir des garanties que la Russie ne se mettra pas à tirer pendant l'évacuation, a relevé Mme Verechtchouk. Il faut de garanties absolues par écrit, c'est ce qu'on essaie d'obtenir , a-t-elle indiqué. La bataille du Donbass bat son plein Le ministère russe de la Défense affirme de son côté avoir fait des percées dans les lignes de défense hautement fortifiées de l’ennemi dans la région du Donbass, dans le sud-est de l’Ukraine. Cette information n’a pas été confirmée par les autorités ukrainiennes. Lundi, le gouverneur de la région de Louhansk, Serguiï Gaïdaï, a affirmé que l’armée russe tentait de prendre le contrôle d’une route reliant Sievierodonetsk à Bakhmut, une localité située à l’ouest de Popasna, dans la région de Donetsk. La prise de cette ville a été revendiquée par Moscou il y a quelques jours. Si l’armée russe parvient à contrôler ce lien terrestre d’environ 70 kilomètres, elle parviendra à couper la région de Louhansk du reste de l’Ukraine, a-t-il déclaré. L’état-major ukrainien s’est contenté de dire mardi matin que les troupes russes continuent de préparer des opérations offensives dans les régions de Lyman et Sievierodonetsk . Des batailles très intenses se déroulent autour de Roubijne et de Bilogorivka , a affirmé lundi la veille le gouverneur de la région de Louhansk. Selon Kiev, 60 civils sont morts à Bilogorivka en fin de semaine quand l'école où ils se refugiaient a été bombardé par l'armée russe. Son collègue de la région de Kharkiv, Oleg Sinegubov, a annoncé pour sa part la découverte des corps de 44 civils dans les décombres d’un immeuble de la ville d’Izioum bombardé selon lui par l’armée russe au mois de mars. Cette information n’a pu être vérifiée de source indépendante. C’est un autre crime de guerre horrible de l’armée russe contre la population civile , a pesté M. Sinegubov dans une publication sur Telegram. Izioum est sous contrôle russe depuis plusieurs semaines déjà. La ville sert maintenant de base à l’armée russe pour ses opérations dans la région de Donetsk. À lire également : Washington relance une loi de la Deuxième Guerre mondiale pour armer l’Ukraine

« Batailles très intenses » dans l’Est ukrainien