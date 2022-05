Un important feu de forêt est déclaré à l’est de Yarmouth

Un feu de forêt fait rage dans le comté de Yarmouth en Nouvelle-Écosse et s'étend sur 50 hectares.

Selon le ministère provincial des Ressources naturelles, l'incendie est situé à deux kilomètres à l'ouest du lac South Horseshoe dans la région de Yarmouth.

Thimothy Doucette, un résident de Yarmouth, a capté des images impressionantes du feu lundi après-midi qu'il a partagé sur les réseaux sociaux.

Des équipes de pompiers ont repris leur combat contre l'incendie mardi matin après avoir cessé les opérations pour la nuit.

Environnement Canada a émis une alerte pour la qualité de l'air. On indique que la fumée est épaisse continue de se déplacer vers l'est. Même si le panache de fumée devrait demeurer au nord de Yarmouth, la qualité de l'air pourrait se dégrader dans les environs de Beaver River et Port Maitland.

On peut voir sur cette image satellite la fumée qui émane du feu. Photo : Environnement Canada

Une toux inhabituelle, l'irritation de la gorge, des maux de tête et l'essoufflement comptent parmi les symptômes possibles. Les enfants, les aînés et les personnes atteintes d'une maladie cardiovasculaire ou pulmonaire, comme l'asthme, sont plus à risque , indique Environnement Canada.