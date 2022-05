Le retour de la Course unis pour la cause de Waterville

La course Unis pour la cause de Waterville fera son grand retour le 5 juin. L’événement attendu des coureurs viendra en aide à trois personnes de la MRC de Coaticook.

Après deux ans sur pause, c’est avec enthousiasme que les organisatrices, Véronique Blais, Isabelle Carbonneau, Christina Koritar et Annie Letendre pourront porter à nouveau cet événement qui leur est cher. Notre mission est de toujours venir en aide aux personnes dans le besoin en leur procurant des biens ou des services afin d’améliorer leur qualité de vie , explique Véronique Blais au micro de Par ici l’info.

Cette année, les organisatrices ont pour objectif d’amasser une somme de 10 000 $. Ce montant permettrait à un jeune homme avec une déficience intellectuelle d’avoir un vélo adapté à son quotidien, de sécuriser une plateforme élévatrice pour une résidente de la MRC atteinte de paralysie cérébrale et d’aménager le patio extérieur d’une dame aux prises avec les séquelles d’un AVC.

« Les gens viennent, ils sont contents de participer à un événement qui va remettre concrètement un bien, un service à des personnes. » — Une citation de Véronique Blais, co-organisatrice de la Course unis pour la cause de Waterville

Pour atteindre cet objectif, différents parcours sont proposés pour petits et grands, qu'il est possible de réaliser à la course ou à la marche. Ce qu’on veut, c’est vraiment que ce soit familial, que l'entraide soit au rendez-vous , mentionne Mme Blais. Lors de l’inscription des participants, un montant est attribué aux causes mentionnées.

Une course à relais réalisée par des pompiers volontaires de la région est également au programme. C’est vraiment un spectacle à la fin de la course , raconte Mme Blais. L'organisation espère être en mesure d'attirer près 500 coureurs pour cette édition.

Avoir le cœur sur la main

Ce qui était à la base une idée des quatre amatrices de course au grand cœur en 2014 est devenu un événement qui attire près de 400 à 500 coureurs. On partait de rien, nous sommes vraiment quatre mères qui travaillent à temps plein dans différents domaines, nullement dans l’événement , indique Mme Blais. Depuis, l’événement a permis de venir en aide à 10 personnes de la MRC avec un montant total amassé de 65 000 $.