Un incendie à l’ancien presbytère Sainte-Marguerite soulève des questions

L’ancien presbytère Sainte-Marguerite à Trois-Rivières a été la proie des flammes cette fin de semaine. La nuit, des sans-abris y trouvaient refuge et l’incendie soulève plusieurs questions concernant l’avenir du bâtiment et quant aux ressources disponibles en matière d’itinérance à Trois-Rivières.

Les pompiers ont été appelés pour un incendie de bâtiment mineur vers 9 h dimanche matin. Il n’y a pas eu de blessés. Lorsque les pompiers sont arrivés, il n’y avait plus personne à l’intérieur.

Le dossier a été transféré aux policiers qui se chargeront de l’enquête. La cause du brasier demeure inconnue pour le moment.

Mais l’ancien presbytère Sainte-Marguerite est un endroit connu des pompiers et des policiers depuis plusieurs mois, depuis qu’il n’est plus habité, mais occupé par des gens de la rue.

Depuis l’été dernier, les policiers se sont déplacés à une quinzaine de reprises à l’ancien presbytère pour déloger des gens qui étaient à l’intérieur.

Il faut savoir aussi que quelques heures avant l’incendie, les pompiers s’y étaient déjà déplacés pour éteindre un premier feu samedi soir.

Pas suffisamment de ressources

Selon le cofondateur de l’organisme Escouade Itinérance, Martin Fiset, il n’y a pas suffisamment de places d’hébergement à Trois-Rivières parce que la municipalité reçoit des gens de la rue provenant des villes avoisinantes.

On essaie de travailler pour ouvrir de l'hébergement en région, plus à Louiseville pour la MRC de Maskinongé, parce qu'on sait qu'on fait pression sur les grands centres comme Trois-Rivières et Shawinigan, parce qu'en région il n'y a pas d'hébergement , explique-t-il.

« On n'a pas le choix de les envoyer au Havre ou à Shawinigan, Bécancour. Nous, ce qu'on voit comme solution, c'est d'ouvrir d'autres hébergements en région. » — Une citation de Martin Fiset, cofondateur de l’organisme Escouade Itinérance

Au centre Le Havre, on est plutôt d’avis que d’ajouter des lits fera durer le problème. Il faudrait plutôt travailler sur l’accessibilité aux logements pour que les gens réussissent à se sortir de la rue.

Il y a aussi des avis divergents sur l’avenir du presbytère. Le propriétaire actuel, Sébastien Manseau, s’impatiente.

Chaque semaine, il dit se rendre sur place pour barricader, placarder les portes et fenêtres du bâtiment pour le rendre inaccessible, puisque le bâtiment est sous sa responsabilité. Selon lui, la démolition de l’ancien presbytère est la solution.

La démolition de l’ancien presbytère Sainte-Marguerite n’a pas encore été acceptée par la Ville, mais une seconde consultation publique est prévue le 16 mai. Il y en avait déjà eu une l’été dernier.

En attendant que les acteurs s’entendent sur l’avenir du presbytère, le site présente toujours des risques pour les gens dans la rue et le voisinage.