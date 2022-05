Grippe aviaire : des cas recensés chez des grands oiseaux migrateurs…et des renards

L'Agence canadienne d'inspection des aliments a indiqué qu'au moins 68 exploitations avicoles ont été touchées par le virus dans tout le pays, et qu'environ 1,7 million d'oiseaux ont été tués.

Les provinces les plus atteintes sont l'Alberta, suivie de l'Ontario, qui comptent chacune 23 exploitations infectées.

Selon les spécialistes de la faune, la grippe aviaire ne s’attaque généralement qu’aux oiseaux aquatiques, mais cette souche, appelée grippe aviaire hautement pathogène (IAHP), se répand chez un large éventail d'oiseaux sauvages, notamment des corvidés (corbeaux et geais bleus), des mouettes et des rapaces.

Les victimes les plus surprenantes à ce jour? Un jeune couple de renards roux récemment morts de la grippe aviaire près de St Marys, en Ontario.

Ces renards avaient consommé de la viande non cuite provenant d'animaux infectés, explique Brian Stevens, pathologiste spécialiste de la faune sauvage à l'Université de Guelph.

La souche d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) a été découverte pour la première fois dans la faune de l'Ontario à la mi-mars et le nombre de victimes ne cesse d'augmenter depuis, précise M. Stevens.

Au début du mois de mai, ses analyses ont détecté le virus 55 fois chez des animaux sauvages, soit trois à quatre fois plus que ce qu'il constate habituellement dans les nécropsies.

Le variant actuel contamine un grand nombre d'animaux sauvages, ce que nous ne voyons pas habituellement , relève-t-il.

« Le fait que ce variant se propage [aux renards] et provoque des maladies graves avec la mort de bernaches et d'un certain nombre d'espèces de rapaces est préoccupant. »