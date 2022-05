Le parc Lepage bientôt fermé le midi à Rimouski?

Plus précisément, si ce règlement est adopté, il sera interdit de se trouver dans le parc Lepage la nuit ainsi qu'entre 11 h 30 et 13 h 30, du lundi au vendredi.

Les personnes qui se trouveraient dans le parc pendant les heures de fermeture pourraient recevoir un constat d'infraction.

Guy Caron a expliqué que c'est le comité qui travaille à régler le problème des bagarres dans le parc qui a recommandé la mise en place de cette solution. Des élus municipaux, dont le conseiller du district de Saint-Robert, Jocelyn Pelletier, siègent à ce comité.

On va regarder de quelle manière ça va fonctionner. Ça pourrait être un règlement qui pourrait être temporaire si la situation peut être résolue assez rapidement. On ne parle pas de fermer le parc Lepage pendant six ans de temps pendant toutes les heures du midi pendant l'année scolaire. On veut voir si ça va fonctionner pour essayer d'endiguer le problème auquel on peut assister présentement , a expliqué le maire lors de l'impromptu de presse qui a suivi la séance publique de lundi soir.

Selon lui, la Ville a tenté d'engager des surveillants, mais aucune firme n'a voulu du contrat et la surveillance policière est impossible à maintenir en tout temps.

Deux citoyennes ont récemment proposé de convertir la maison du gardien du parc Lepage en maison des jeunes. Selon certains intervenants, le fait d'offrir des activités à cet endroit aux jeunes sur l'heure du midi pourrait régler une partie du problème lié aux bagarres (archives). Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

La semaine dernière à l'émission Info-Réveil, Luc Jobin, le directeur de l'organisme En Tout C.A.S., qui offre notamment de l'aide psychosociale aux jeunes, a affirmé qu'il fallait éviter de punir tous les jeunes pour les gestes posés par certains d'entre eux. Selon M. Jobin, le fait d'augmenter l'achalandage devrait être privilégié pour régler le problème plutôt que l'imposition de mesures coercitives.

Les bagarres entre certains élèves des écoles secondaires avoisinantes perdurent depuis l'automne 2018 au parc Lepage.

Récemment, la Sûreté du Québec (SQ) a saisi des armes blanches et des pistolets à air comprimé en lien avec ces événements.