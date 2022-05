La valeur de permis de construction au N.-B. devrait dépasser le milliard $ en 2022

De nouvelles données démontrent beaucoup d’action dans la construction de logements.

Selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le Nouveau-Brunswick a enregistré un nombre record de 5196 nouveaux logements rendus à diverses étapes de la construction au cours des trois premiers mois de 2022, dont 1001 qui sont achevés.

Cela comprend les maisons, les maisons en rangée, les copropriétés et les appartements.

Il s’agit du plus grand nombre de nouveaux logements achevés ou en construction du début janvier à la fin mars depuis 2002. C’est aussi près de 50 % mieux que durant la même période en 2021.

Des appartements en construction à Moncton. Photo : CBC / Shane Magee

L’an dernier, des permis résidentiels de construction pour une valeur de 1,02 milliard $ ont été délivrés au Nouveau-Brunswick. C’est plus du double de la valeur des permis accordés pour les projets commerciaux et industriels combinés. C’est aussi 431 millions $ de mieux qu’en 2019, l’année précédant l’arrivée de la COVID-19.

Selon Statistique Canada, les permis de construction résidentielle en 2022 ont dépassé ceux de l’an dernier, avec une valeur de 146,5 millions $ de janvier à la fin mars, des mois généralement plus lents dans le milieu.

Un peu plus du tiers de ces permis ont été délivrés dans la région de Moncton (36,8 millions $) et dans la région de Saint-Jean (24,5 millions $), Les 85,2 millions $ restants ont été répartis dans le reste de la province.

Accès à la propriété

Ces chiffres ne veulent pas nécessairement dire que l’accès à la propriété ou à un logement est plus facile. Stefanie Bouchard et Kaylee Hopkins essaient depuis un an d’acheter une maison dans la région de Fredericton.

Elles ont fait 12 offres, toutes rejetées, depuis le début de 2021, affirment-elles.

Elles espèrent maintenant voir une augmentation des logements disponibles dans les prochaines semaines.

En mars, la Chambre immobilière de la région de Fredericton a compté 285 habitations à vendre dans un rayon qui s’étend d’Oromocto à Woodstock. C’est le nombre le plus bas depuis deux décennies.

L’agente immobilière Rebecca Steeve mentionne que 80 % de ces habitations ont reçu des offres d’achat. Il reste moins de 60 maisons disponibles, ajoute-t-elle.

Nous n’avons pas de listes de maisons à vendre , fait-elle remarquer. L’offre a diminué parce que les constructeurs n’ont pas construit et que les acheteurs sont nombreux. Nous avons une pénurie.

C’est justement cette pénurie que les constructeurs essaient de corriger dans la province. Les rapports montrent qu’une grande partie de l’activité s’est tournée vers la construction de logements au cours des deux dernières années.