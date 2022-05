Tuerie de Portapique : le tireur devenait violent quand il avait bu

Le tireur de la tuerie de Portapique, pouvait se mettre en colère et être violent lorsqu’il prenait de l’alcool, a révélé son ex-épouse à la police. Il devenait une personne différente quand il avait bu, a-t-elle remarqué.

L’ex-conjointe de Gabriel Wortman, qui a tué 22 personnes dans une cavale en Nouvelle-Écosse les 18 et 19 avril 2020, a fait ces déclarations pendant un interrogatoire de la GRCGendarmerie royale du Canada dix jours après les tragiques événements.

La retranscription de cet entretien est incluse dans les documents publiés par la Commission d’enquête sur les fusillades de masse. Le nom de l’ex-épouse a été caviardé afin de ne pas dévoiler des renseignements personnels, y compris des informations qui pourraient nuire à la sécurité et à la dignité d’une personne.

Peur d’une arme

L’ex-conjointe interrogée a déclaré qu’elle avait une relation avec le tireur depuis le début des années 1990, quand ils fréquentaient l’Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton. Ils se sont mariés en 1992, après l’obtention de leurs diplômes.

Michael MacDonald, le président de la Commission d'enquête sur les fusillades de masse créée pour comprendre la tuerie de Portapique, an avril 2020. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Elle a témoigné qu’une fois installé à Fredericton, il lui a montré un fusil avec le nombre 47 inscrit. Les policiers ont conclu qu’elle faisait alors référence à un fusil d’assaut AK-47.

Cette arme lui a fait peur, a-t-elle avoué.

Son ex-conjoint a travaillé quelque temps avec des groupes de jeunes, mais comme il ne faisait pas assez d’argent, il s’est dirigé dans les services funéraires.

Le couple a ensuite déménagé à Kentville, en Nouvelle-Écosse, alors que le tireur a suivi un cours lié au domaine funéraire au collège communautaire local avant de se trouver un emploi à Dartmouth.

Après deux ans dans ce domaine, son ex-mari a changé d’orientation professionnelle et a étudié pour devenir dentiste, avant d’ouvrir un cabinet dentaire.

Consommation d’alcool

À ce moment, toujours selon le témoignage de l’ex-épouse, il a augmenté sa consommation d’alcool, devenant du coup une différente personne.

« Vous savez comment certaines personnes boivent et elles ne sont pas elles-mêmes. C’est comme ça qu’il était quand il buvait. Parfois, il pleurait, il pleurait. Parfois, il se mettait en colère et il brisait des choses. » — Une citation de L'ex-épouse de Gabriel Wortman

Elle s’est souvenue d’un incident en particulier, où il s’était mis en colère en raison d’une tablette poussiéreuse sur un mur de la maison.

Il a jeté tous les livres de l'étagère, détruit toute la vaisselle et il a pris un marteau. Je me souviens avoir eu très peur ce jour-là , a-t-elle relaté.

Tentant de fuir en sortant par une fenêtre et en se dirigeant vers la voiture, il l’a repérée et est sorti pour la confronter et la ramener à la maison.

Séparation

Leur relation s’est terminée après une dizaine d’années, lorsque le tireur a été surpris à embrasser une étudiante à la clinique dentaire. Son ex-épouse a alors remarqué une augmentation de la consommation d'alcool en raison de son sentiment de culpabilité.

La relation extra-conjugale s’est poursuivie et l’ex-conjointe lui a alors demandé de quitter la maison. Le divorce a été confirmé un an plus tard. Il a conservé la maison dans laquelle il avait sa clinique dentaire.

Vingt ans après leur séparation, son ex-épouse a encore du mal à accepter les événements de Portapique.

Je n’aurais jamais pu m’attendre à ce que cela se produise , a-t-elle dit à la GRCGendarmerie royale du Canada . Je ne comprends pas comment quelqu’un pourrait faire ça. Je peux le voir se mettre assez en colère pour blesser quelqu’un, mais je ne peux pas le voir faire des choses comme ça. Pas la personne que je connaissais il y a si longtemps.

Une enfance horrible, selon son frère

La GRCGendarmerie royale du Canada a également interrogé le frère du tireur, Jeff Samuelson, abandonné en adoption en 1990 et vivant aujourd’hui aux États-Unis. Il a donné son point de vue sur le tireur.

Le Néo-Écossais ignorait qu’il avait un frère jusqu’en 2010.

Samuelson a témoigné le 27 avril, deux jours avant l’ex-épouse et huit après le saccage.

Il a indiqué avoir eu une longue conservation téléphonique avec son frère qui lui a confié avoir eu une enfance horrible et que ses parents avaient la maturité d’enfants de 13 ans. Leur père, Paul Wortman, portait parfois un uniforme de police pour harceler les gens, a-t-il mentionné.

Selon Samuelson, son frère détestait leur père et voulait tuer leurs parents.

Le témoin a aussi décrit une visite à Portapique où son frère a montré des armes et révélé des endroits où il en avait caché autour de la maison.

Une enquête de 20 M$

Jusqu’à présent, cette enquête publique a coûté près de 20 millions $ avec encore six mois de mandat à respecter. Le ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse a confirmé avoir dépensé 12,8 millions $, un ajout de 6,9 millions $ depuis la fin de janvier. Le fédéral doit payer sa part et a déjà fourni 7,1 millions $.

À titre de comparaison, l'enquête publique sur les meurtres et le suicide de Lionel Desmond ont coûté 3 millions $.

D’après les informations de CBC