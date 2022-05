Mathieu Fleury ne se représentera pas aux élections municipales à Ottawa

Pressenti comme candidat à la mairie d’Ottawa ou, tout du moins, comme candidat à sa propre réélection, le conseil municipal franco-ontarien explique avoir pris la décision de ne pas chercher à obtenir un poste élu lors de l'élection municipale de 2022 .

Les tables de direction, y compris celle de la salle du conseil, bénéficient du renouvellement et des nouvelles idées. Il est temps pour moi de trouver de nouvelles façons de contribuer à l'avenir de notre ville - du moins pour le moment , écrit-il dans un message envoyé lundi soir aux résidents de son quartier.

Né à Ottawa, l’ancien élève de l’école élémentaire Francojeunesse, de l’école secondaire catholique Franco-Cité, puis de l’Université d’Ottawa, a été élu conseiller municipal en 2010. Il s’est alors imposé de justesse face au conseiller sortant, Georges Bédard. Les deux élections suivantes, en 2014 et 2018, sa victoire a été beaucoup plus facile.

Président du conseil d’administration de Logement communautaire d’Ottawa, membre du Comité des transports et du Comité des services communautaires et de protection ainsi que membre du Conseil de santé et du Conseil du sport d’Ottawa, au cours de ses mandats, il a également occupé la coprésidence de la campagne Centraide en 2013 et a siégé au conseil d’administration de la Fondation Rêves d’enfants.

Une candidature au poste de maire d’Ottawa, afin de succéder à Jim Watson qui ne se représentera pas, M. Fleury avoue y avoir songé.

Vous et moi sommes entrés en contact ces derniers mois pour discuter de ma candidature potentielle à la mairie lors des élections de cet automne. Votre soutien à ma candidature, votre enthousiasme pour notre ville et votre volonté d'aider m'ont vraiment motivé depuis notre rencontre. Je suis profondément honoré , écrit-il à ses soutiens. J'ai été à la fois stimulé et touché par le soutien considérable que l'idée de ma candidature a reçu. Des gens de partout dans notre vaste ville m'ont exhorté à me présenter. Les gens semblaient sincèrement enthousiastes à l'idée que quelqu'un de mon âge, avec mon expérience, puisse tenter d'occuper le poste le plus important de notre ville. D'autres semblaient soulagés qu'un jeune représentant pragmatique et positif quant aux opportunités de notre ville puisse diriger avec une vision claire de nos plus grands défis et un optimisme plein d'espoir pour notre avenir.

Mais le jeune père de famille dit qu’après avoir poussé davantage sa réflexion cet hiver, au moment de l’occupation de la ville par les camionneurs. Celui qui a été élu pour la première fois à 25 ans a finalement pris la décision de ne pas briguer un nouveau mandat.

« Je suis fier de ce que nous avons accompli jusqu'à présent. » — Une citation de Mathieu Fleury, conseil municipal de Rideau-Vanier

Je ne serai pas loin ; je ne vais nulle part. Ottawa est ma ville natale et je suis déterminé à bâtir notre communauté exceptionnelle par de nouveaux moyens. Comme vous, j'aime Ottawa. Comme vous, je veux en faire un endroit encore meilleur. Continuons à travailler ensemble pour en faire la capitale du G7 la plus dynamique, la plus saine, la plus verte, la plus diversifiée, la plus accueillante et la plus sûre au monde , conclut l’élu.

Rappelons que deux membres du conseil municipal actuel, Diane Deans et Catherine McKenney, ont déjà annoncé leur intention de se présenter à la mairie, tout comme l’ancien maire d’Ottawa maire et ex-ministre provincial libéral, Bob Chiarelli.