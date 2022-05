Un plan de 800 000 $ pour la relance du centre-ville de Victoriaville

L’initiative, dévoilée lundi matin, est rendue possible grâce au soutien financier du Gouvernement du Québec.

Plusieurs actions seront mises en branle au cours des prochains mois, dont la recherche de nouveaux commerçants, l'offre d'aide financière pour développer le commerce en ligne et la création d’un programme de chèques-cadeaux pour stimuler l’achat local.

De nouveaux aménagements urbains seront également installés et des spectacles viendront animer les lieux pendant toute l’année.

La pandémie étant ce qu’elle était, ça a été plus difficile. Aujourd’hui, avec le plan d’action qu’on vous présente et une généreuse subvention dont on est bien content, je pense qu’on a tout en main pour pouvoir relancer les activités comme il se doit , a souligné le maire de Victoriaville Antoine Tardif.

Les centres-villes, vous savez, jouent un rôle primordial dans l’économie de nos municipalités. Nous devons agir dès maintenant pour les revitaliser, comme le fait la Ville de Victoriaville avec son plan d’action prometteur , a quant à elle remarqué la ministre provinciale déléguée à l’Économie Lucie Lecours.

Stationnement gratuits et casiers

Les stationnements du centre-ville seront gratuits pour les visites de deux heures et moins.

Des casiers connectés destinés à la cueillette d’achats en ligne feront aussi leur arrivée sous peu, explique la présidente de la Société de développement commercial de Victoriaville Myriam Gauthier.

Ce sont des casiers qui seront installés pour tout ce qui est livraison à domicile pour aider les commerçants à mettre leurs achats en ligne dans les casiers pour que les gens viennent les chercher là hors des heures d’ouverture , indique-t-elle.

La Ville espère ainsi faire du centre-ville un lieu incontournable pour les consommateurs.

Le taux d’inoccupation commercial du centre-ville victoriavillois frôle actuellement 15 %.

Avec les informations de Jean-François Dumas