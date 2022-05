Les Saguenéens éliminés en trois matchs par les Remparts

Cette série de premier tour de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) était disputée au meilleur de cinq rencontres.

« Il n’y a aucun doute dans mon esprit que ça va être un élément très formateur pour certains jeunes joueurs de notre équipe le fait d’avoir participé aux séries, le fait de savoir c’est quoi […] Nos joueurs peuvent être fiers d’eux. » — Une citation de Yanick Jean, entraîneur-chef des Saguenéens

Les Sags ont donné espoir aux amateurs saguenéens en prenant les devants par deux buts au premier engagement grâce à Émile Duquet et à Xavier Roy, mais les Remparts sont revenus en force à partir de la mi-chemin de la deuxième période.

Yanick Jean, l'entraîneur des Sags. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Le gardien des Saguenéens, Kevyn Brassard, a d’abord mal paru sur un tir de James Malatesta, qui a faufilé le disque entre les jambières du gardien et le poteau du filet. Puis, quelques minutes plus tard, Québec a inscrit deux buts en l’espace de 14 secondes, jetant une douche d’eau froide chez les partisans des Sags pendant que ceux des Remparts, venus par dizaines pour l’occasion à Saguenay, festoyaient.

Regain en troisième

Les Sags ont affiché plus de mordant au retour du deuxième entracte, créant l’égalité par l’entremise d’Étienne Tremblay-Mathieu. Ils ont ensuite été incapables de reprendre l’avance malgré quelques chances et ce sont plutôt les Remparts qui ont marqué. James Malatesta, avec son deuxième de la soirée, et Zachary Bolduc ont anéanti les derniers espoirs des locaux en s’inscrivant chacun au pointage.

Je savais que les Sags vendraient leur peau chèrement, surtout ici (à Chicoutimi), ils jouent bien sur la grande glace […] On s’est dit après la première qu’on n'avait pas eu une bonne première et on voulaient être beaucoup plus disciplinés qu’on l’avait été en première. Si on gagnait la deuxième et la troisième, je leur ai dis que je n’étais pas très bon en mathématique, mais on ne pouvait pas perdre en temps réglementaire , a assuré le grand patron des Remparts, Patrick Roy.

Patrick Roy entraineur remparts Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Le sixième filet des Remparts a été réussi dans une cage abandonnée au profit d’un sixième patineur.

Avec cette défaite, les vétérans de 20 ans chez les Sags, Michaël Pellerin, Christopher Inniss et William Rouleau en étaient à leurs derniers coups de patin dans la LHJMQ.

Contrairement aux précédents duels durant lesquels les Remparts avaient outrageusement dominé leurs adversaires 115-29 au chapitre des tirs, les Sags ont limité les dégâts sur cet aspect lors du troisième match. Brassard a finalement terminé la soirée avec 28 arrêts chez les Sags. Il avait aussi obtenu le départ lors du match inaugural. Son vis-à-vis chez les Remparts, William Rousseau, a bloqué 18 tirs.

On a eu des bons moments contrairement aux deux premiers matchs à Québec où on a cassé. Aujourd’hui (lundi), je n’ai pas trouvé que ça a été le cas. On s’est mis dans le pétrin à quelques occasions avec de la mauvaise gestion de rondelle et avec des pénalités également. On a connu un bon match ici , a souligné Jean.

Les deux clubs s’affrontaient en séries pour un deuxième printemps d’affilée. Chicoutimi avait eu le dessus l’an dernier, aussi à la faveur d’un balayage de trois matchs.

La direction des Sags devrait tenir un bilan de fin de saison au cours des prochains jours.

Deux anciens des Sags avec Équipe Canada

Les anciens attaquants des Saguenéens Nicolas Roy et Dawson Mercer ont par ailleurs appris une bonne nouvelle au cours des dernières heures. Ils représenteront le Canada lors du Championnat du monde de hockey qui aura lieu du 13 au 29 mai, à Tampere et à Helsinki, en Finlande.

Le Québécois Nicolas Roy a inscrit le but vainqueur en prolongation, son 4e des présentes séries. Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

Roy, un membre des Golden Knights de Vegas dans la LNH, a porté les couleurs des Bleus pendant quatre saisons, dont une à titre de capitaine en 2016-2017. Quant à Mercer, il a disputé une saison et demie, mais son passage a été amputé par la pandémie.

Les deux hockeyeurs ont également joué avec Équipe Canada junior plus tôt dans leur carrière.