BC Ferries va plus que doubler sa surcharge sur le carburant à partir du 1 er juin, et justifie cette augmentation à cause de la hausse des prix du carburant . La surtaxe passera de 1 % à 2,5 %, a annoncé l'entreprise lundi.

À titre d'exemple, l'opérateur maritime explique que le supplément ajoutera 0,45 $ au tarif pour adulte et 2 $ au tarif pour un véhicule et un chauffeur voyageant sur les trajets entre la région métropolitaine de Vancouver et l'île de Vancouver.

Pour ce qui est des trajets entre les îles du Golfe, la modification du supplément ajoutera 0,25 $ au tarif pour adulte et 1,05 $ au tarif pour un véhicule et un chauffeur.

Nous n'aimons certainement pas mettre en place un supplément carburant , a déclaré la porte-parole de BC Ferries, Deborah Marshall, à l’émission BC Today.

« Nous savons que personne n'aime payer plus pour leurs biens, mais nous sommes dans une situation où nous devons imposer une surtaxe carburant plus élevée, car nous payons des prix plus élevés pour le carburant. » — Une citation de Deborah Marshall, porte-parole, BC Ferries

Depuis 18 ans, BC Ferries utilise un système de rabais et de surtaxe sur le prix de ses billets liés aux variations du prix du carburant. Lorsque celui-ci est bas, un rabais est appliqué au prix des billets, et inversement lorsque celui-ci augmente, un supplément est ajouté, explique l'opérateur maritime.

Jusqu'ici, ce système de rabais et de surtaxe ne s'appliquait pas sur les billets pour certaines routes de traversier dans le nord de la province. Toutefois, BC Ferries a indiqué que la surtaxe carburant de 2,5 % sera également imposée à compter du 1er juin pour les trajets suivant :