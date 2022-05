Un jeu mobile d’EA inspiré du Seigneur des anneaux en préparation

Le développeur Electronic Arts (EA) a annoncé lundi qu’il travaille sur un jeu de rôle à collectionner pour téléphones intelligents intitulé The Lord of the Rings : Heroes of Middle-earth, inspiré par l'œuvre de l’écrivain britannique J. R. R. Tolkien.

Le géant technologique s’est associé à la Saul Zaentz Company, qui détient les droits d'adaptation des romans, et qui avait collaboré avec le réalisateur Peter Jackson pour ses deux trilogies basées d’après Le seigneur des anneaux et Le Hobbit.

Heroes of Middle-earth proposera une narration immersive, des jeux de stratégie au tour par tour [...] et un vaste éventail de personnages , a indiqué EA par voie de communiqué.

Les joueurs et joueuses prendront part aux conflits emblématiques du monde de Tolkien, et vont se mesurer aux forces maléfiques de la Terre du Milieu , poursuit le développeur, qui promet par ailleurs des animations cinématographiques et des images stylées .

Les premiers bêta-tests régionaux de Heroes of Middle-earth commenceront cet été.

À noter qu’EA n’en est pas à son premier essai en ce qui concerne l’univers fantastique du Seigneur des anneaux, la compagnie ayant sorti en 2009 le jeu pour consoles de septième génération The Lord of the Rings : Conquest.