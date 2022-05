La Bourse de Toronto plombée par la chute des prix des matières premières

La baisse du marché de lundi, qui a touché dans une mesure assez similaire les marchés américains, s'inscrit dans le prolongement de la pression subie par les marchés ces dernières semaines, a observé Craig Fehr, stratège en investissement pour la firme Edward Jones.

Les marchés ont du mal à s'adapter à un environnement dans lequel les banques centrales en général, mais peut-être surtout la Fed, devraient continuer à resserrer [leur politique monétaire] dans une économie qui montre un peu d'usure.

L'indice composé S&P/TSXIndice boursier principal mesurant la performance de la bourse de Toronto avait été quelque peu isolé de la tendance plus tôt dans l'année, grâce à la hausse des prix des matières premières. Lundi cependant, on a observé des baisses des principales ressources, et les inquiétudes des investisseurs concernant les perspectives de croissance ont contribué à faire baisser le marché.

L'indice composé S&P/TSXIndice boursier principal mesurant la performance de la bourse de Toronto du parquet torontois a effacé 633,59 points, soit 3,07 %, pour terminer la journée avec 19 999,69 points.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a cédé 653,67 points à 32 245,70 points. L'indice élargi S&P 500 a perdu 132,10 points, soit 3,2 %, à 3991,24 points, tandis que l'indice composé du NASDAQ a laissé 521,41 points, ou 4,29 %, à 11 623,25 points.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a reculé de 6,68 $ US à 103,09 $ US le baril, pendant que celui du gaz naturel a rendu 1,02 $ US à 7,03 $ US le million de BTU.

Le recul du pétrole a fait fléchir les actions du secteur de l'énergie, y compris celle de Suncor Énergie, qui a rendu 5,07 %. Le titre de Cenovus Energy a perdu 7,31 % et celui de Canadian Natural Energy a reculé de 7,17 %. Dans l'ensemble, le groupe de l'énergie a plongé de 7,06 %.

Le recul des prix du pétrole et la hausse des rendements obligataires a exercé une pression sur le dollar canadien, qui s'est négocié au cours moyen de 77,14 ¢ US, en baisse par rapport à celui de 77,63 ¢ US de vendredi.

Tous les autres secteurs du TSX ont aussi reculé, y compris celui des matériaux, qui a rendu 5,6 % alors que le prix de l'or se dépréciait de 24,20 $ US à 1858,60 $ US l'once et que celui du cuivre effaçait 7,4 ¢ US à 4,19 $ US la livre.