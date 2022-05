« Une mosaïque de parentalité! », la diversité franco-ontarienne sous les projecteurs

« Une mosaïque de parentalité! », c'est une campagne de l'organisme Parents partenaires en éducation (PPÉ) lancée lundi qui a pour but de rappeler l'importance d'être ouvert d'esprit à travers une série de 14 vidéos dans lesquels des parents franco-ontariens issus de la diversité racontent leur histoire.

Père de trois enfants, Léo Cardinal est marié à une Taiwanaise venue au Canada dans sa jeunesse avec ses parents. Dans leur demeure d'Ottawa, trois générations vivent sous le même toit. Ils ont accepté d'ouvrir la porte de leur foyer plurilingue en participant à la campagne des PPÉParents partenaires en éducation .

Donc, il y a du mandarin qui est parlé chez nous. L'anglais est la langue commune entre tout le monde, mais moi-même, je parle français avec mes enfants , raconte-t-il.

Son épouse parle aussi la langue de Molière, mais plus leurs enfants grandissent, moins elle peut les accompagner dans leur scolarité en français. Le niveau de langue est devenu trop avancé pour elle. C'est donc Léo qui s'en occupe.

On veut démontrer que peu importe les défis, ensemble, on peut surmonter ses choses et avoir du succès , insiste le père de famille.

Léo Cardinal (à gauche) et Ya-Wen Cardinal (au centre) et leurs enfants dans leur domicile d'Ottawa Photo : Courtoisie : Parents partenaires en éducation

Les membres d'une quinzaine d'autres foyers partagent un regard intime sur les multiples facettes de la parentalité dans cette campagne.

On reconnait que la diversité enrichit nos communautés francophones, donc nous avons voulu veiller à une intégration et une inclusion optimale de tous les parents de la communauté scolaire francophone , explique Julie Béchard, la directrice générale de Parents partenaires en éducation.

La série de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux présente les réalités de parents autochtones, monoparentaux, immigrants, LGBTQ et multilingues. Léo Cardinal estime que toutes ces familles ont deux grands points communs.

Peu importe les différences dans les différents groupes, il y a eu de la persévérance pour s'adapter. La deuxième chose, c’est d'avoir de l’espoir que ça va être un meilleur monde pour nos enfants , précise-t-il.

L’initiative est une invitation à être curieux de mieux connaître les membres de sa propre communauté, en ne s'arrêtant pas aux apparences. La campagne, qui se poursuivra jusqu’à l’été, permettra chaque semaine de découvrir une nouvelle famille pas tout à fait comme les autres.

Avec les informations de Nafi Alibert