L’interdiction de feux à ciel ouvert étendue à la région à partir de mardi matin

Saguenay et les quatre MRC de la région font partie du territoire visé. La mesure ne concerne toutefois pas les portions de territoires non organisés (TNO) de la région.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en a fait l’annonce, lundi en début de soirée, par voie de communiqué. La décision a été prise en collaboration avec la Société de protection contre le feu (SOPFEU).

Les conditions météorologiques qui ont évolué dans certains secteurs ont amené Québec à prendre cette décision, indique-t-on.

Le territoire touché par l’interdiction a également été élargi à l’intérieur des régions du Bas-Saint-Laurent, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie et de l'Abitibi-Témiscamingue. Des MRC de ces régions faisaient déjà partie des territoires touchés par l’avis d’interdiction de faire des feux à ciel ouvert annoncé vendredi, en plus du sud du Québec.

La carte du territoire touché par l’élargissement de la mesure, qui entre en vigueur à partir de mardi à 8 h, peut être consultée en ligne sur le site de la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu  (Nouvelle fenêtre) .

Le risque d’incendie est toujours considéré comme étant extrême par la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Par ailleurs, le feu de forêt qui s'est déclaré dimanche dans le secteur de la Zec Mars-Moulin, à La Baie, a pu être maîtrisé.

En fin de journée lundi, la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu s’attendait à ce que le feu soit totalement éteint en soirée ou au plus tard mardi matin.

Selon l'agente à la prévention et aux communications de la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu , Josée Poitras, le brasier aurait été allumé accidentellement par un fumeur.

« La cause, c’est un feu de récréation, contrairement à des feux de printemps, où on parle de feux qui sont situés près des municipalités. Alors c’est un chasseur et c’est un article de fumeur qui aurait mis le feu à la forêt dans ce secteur. »