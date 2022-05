Cette possible épidémie touche des jeunes dans plusieurs pays.

On ne sait toujours pas combien de cas ont été signalés au Canada. On ne sait pas non plus si les cas signalés à l’hôpital SickKids sont liés à ceux découverts au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Israël et ailleurs.

Un porte-parole de SickKids a fourni le décompte dans un courriel envoyé à CBC News. Celui-ci indique aussi que l'hôpital surveille de près tout cas d'hépatite aiguë grave et a signalé à Santé publique Ontario sept cas répondant à la définition de cas probable .

Ces cas ont été identifiés entre le 1er octobre 2021 et le 30 avril 2022.

Il reste à voir si ce nombre représente une augmentation des cas d'origine inconnue par rapport aux périodes similaires des années précédentes ou si l'un de ces cas sera confirmé comme étant causé par une nouvelle entité clinique , a poursuivi Jessamine Luck, porte-parole de SickKids.

Plus de 100 cas signalés aux États-Unis

L'Agence de la santé publique du Canada n'a pas encore fourni de détails sur le nombre de cas faisant l'objet d'une enquête à l'échelle du pays pour déterminer s'ils sont liés aux cas inexpliqués d'hépatite survenus ailleurs.

D'autres pays, cependant, ont rendu public un nombre croissant de cas potentiellement liés, avec des centaines d'enquêtes en cours dans le monde pour déterminer la cause profonde des problèmes de foie inexpliqués chez les jeunes.

Vendredi, les centres américains de contrôle et de prévention des maladies ont déclaré que 109 cas dans diverses régions du pays faisaient l'objet d'une enquête pour déterminer tout lien éventuel. 14 % de ces enfants ont dû subir une transplantation du foie, et cinq sont décédés des suites de leur maladie.

L'hépatite est rare chez les enfants. Elle est généralement causée par des virus, mais peut également être déclenchée par la consommation d'alcool, l'exposition à des toxines ou d'autres agents pathogènes.

Les cas identifiés par les autorités sanitaires du monde entier au cours des derniers mois ne semblent pas être liés aux causes habituelles.

Au lieu de cela, les chercheurs étudient d'autres théories, notamment des liens avec des infections par un adénovirus ou le SRAS-CoV-2, le virus à l'origine de la COVID-19.