Trois-Rivières et Shawinigan ont refusé les Jeux de la francophonie

Les deux municipalités avaient mandaté Claude Villemure pour étudier la faisabilité du projet, comme il avait fait le même travail pour leur candidature aux Jeux du Canada.

Après analyse, Claude Villemure en est venu à la conclusion que les retombées économiques des Jeux de la francophonie ne seraient pas suffisantes pour couvrir les coûts, c’est ce qu’il a expliqué à Barbara Leroux en entrevue lundi à l’émission En direct de Radio-Canada.

Il a précisé que les retombées pourraient être de 20 millions de dollars, contre des investissements de 80 millions de dollars.

Les municipalités ont donc décidé de passer leur tour et elles ne sont pas les seules.

En 2020, le Nouveau-Brunswick s’était porté volontaire pour tenir les Jeux de la francophonie, mais a finalement choisi de se retirer en raison des coûts de 60 millions de dollars. Sherbrooke a ensuite posé sa candidature, mais en apprenant que les coûts étaient désormais de 82 millions de dollars, la Ville a abandonné le projet.

Inquiétudes pour l’avenir des Jeux de la francophonie

Claude Villemure estime que les subventions des gouvernements provincial et fédéral ne sont pas suffisantes pour aider les municipalités à recevoir de tels événements. On ne s'endette pas pour recevoir des jeux, sauf si le gouvernement est prêt à en mettre plus, mais on n’est pas là , affirme-t-il.

Le député bloquiste René Villemure est à l’origine de la candidature de Trois-Rivières et de Shawinigan. Il avait proposé l’idée au mois de janvier et en avait fait sa mission .

Joint au téléphone en fin de journée, René Villemure s’est dit surpris de la décision des villes. Il n’était pas au courant que les administrations s’étaient prononcées. Il estime qu’elles n’ont pas encore toutes les informations en main pour refuser le projet et déplorent leur manque de volonté.

René Villemure affirme que l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) n’a pas encore rendu public son cahier des charges détaillant les exigences des Jeux.

Les villes ont pris leur décision sur des faits du passé. Avant de dire non, on devrait regarder des faits nouveaux. On ignore aussi quelles seront les subventions dans le futur. Je ne veux pas qu’on fasse un trou financier, mais j’aimerais qu’on regarde l’éventail des arguments , explique le député.

De son côté, le maire de Shawinigan, Michel Angers croit avoir pris la bonne décision, en toute connaissance de cause . Il affirme que l’analyse de Claude Villemure a soulevé plusieurs incertitudes, dont les coûts, mais également les dates de l’événement.

Nous avons tenté de joindre le maire de Trois-Rivières Jean Lamarche, mais en vain.