Procès en lien avec les événements de Coutts : l’un des quatre accusés s’impatiente

Le moment est venu. C’est en ces termes que l'avocat de Christopher Lysak, 48 ans, et un des quatre hommes accusés d'avoir voulu attenter à la vie d'agents de la GRCGendarmerie royale du Canada lors des manifestations de Coutts, en Alberta, s'est exprimé lundi, devant le tribunal de Lethbridge.

Il a fait part à la Cour de la frustration de son client devant le fait que les dates de son procès n'aient pas encore été fixées.

Nous essayons de fixer une date de procès depuis sa détention. Il est maintenant temps de faire quelque chose , a déclaré Jim Lutz, après la comparution de son client.

Lors des trois précédentes comparutions de son client, l'avocat Jim Lutz a tenté de suggérer une date de procès, mais la Couronne n'a pas donné de suite à sa demande.

Les quatre accusés seront jugés ensemble

Lors de l’audience du 25 avril devant le tribunal de Lethbridge, les procureurs Aaron Rankin et Matt Dalidowicz ont annoncé que Chris Carbert, Anthony Olienick, Jerry Morin et Christopher Lysak seront jugés ensemble.

En février, alors que manifestations contre les mesures sanitaires et le blocus de Coutts étaient en cours, la GRCGendarmerie royale du Canada a fait une descente dans des caravanes près de la zone de manifestation à la frontière canado-américaine. Cette perquisition a abouti à la découverte et à la saisie d'une cache d'armes et des gilets pare-balles.

Les accusations ont été portées le 14 février à la suite de ces découvertes et de ces saisies.

Les quatre hommes sont accusés de complot en vue de commettre un meurtre, de possession d'arme et de méfait.

La Couronne va procéder par accusation directe

Lundi, le juge Dallas Miller de la Cour du Banc de la Reine a dit au procureur Steven Johnston d'être prêt à fixer des dates pour le procès de son client lors de sa prochaine comparution le 13 juin.

Le procureur de la Cour du Banc de la Reine a déclaré au tribunal que la Couronne procéderait par mise en accusation directe, ce qui signifie qu'il n'y aurait pas d'enquête préliminaire.

Christopher Lysak est en détention en attente de son procès, car la Cour lui a refusé la libération conditionnelle en mars.

L'enquête sur le cautionnement de Chris Carbert, 44 ans, devrait avoir lieu la semaine prochaine. Celle de Jerry Morin, 40 ans, est fixée pour le 24 juin.