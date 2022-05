Centre multisport : une entente à l’amiable entre Saguenay et une firme d’architectes

Les deux parties en sont venues à un règlement hors cour, qui a été accepté par le comité exécutif de Saguenay lors d’une séance extraordinaire tenue la semaine dernière.

Les services professionnels de la firme d’architectes de Québec avaient été retenus à la suite d’un appel d’offres lancé en février 2019, en vue de la construction du centre multisport.

St-Gelais Montminy avait remporté l’appel d’offres en soumettant une proposition de 575 780 $, selon le Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO).

Le contrat a cependant été résilié par la suite, après que Saguenay ait décidé à l’automne suivant de réaliser le projet selon une formule « clés en main » en fixant un plafond de 25 M$ pour le projet. Cette formule vise à protéger la municipalité des dépassements de coûts, qui doivent être assumés par l’entrepreneur général du projet.

Saguenay estimait alors à la date de résiliation du contrat que les frais engagés par St-Gelais Montminy s’élevaient à 59 155 $, peut-on lire dans la résolution adoptée par l’exécutif lundi dernier.

Une poursuite de 285 000 $ à l'époque

St-Gelais Montminy a ensuite déposé une poursuite judiciaire de 285 000 $ à l’endroit de Saguenay, alors que les deux parties ne s’entendaient pas sur le montant à verser.

Le cabinet d’avocats Robertson, Sheppard, Shapiro, qui représente Saguenay dans ce dossier, a recommandé un règlement de 75 000 $ afin d’éviter une longue audition.

La firme Honco de Lévis a remporté en avril 2021 le contrat de 25 M$ pour la construction du centre multisport de Jonquière. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Il n’a pas été possible de savoir, lundi en fin d’après-midi du côté du cabinet de la mairesse Julie Dufour, ce qu’il est advenu d’un second litige semblable entre Saguenay et la firme Bouthillette Parizeau de Québec. La firme avait obtenu le contrat de la réalisation des plans d’ingénierie de la première mouture du centre multisport.

Les travaux du centre multisport de Jonquière, qui porte maintenant le nom de Stade de soccer Saguenay, sont réalisés par la firme Honco de Lévis, qui avait remporté en avril 2021 le contrat de 25 M$.

La livraison du stade, qui était attendue en juillet, a été repoussée à la fin du mois d’août ou au début du mois de juillet.