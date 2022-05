L’accusatrice de Jacob Hoggard a manifesté un intérêt sexuel envers lui, dit la défense

Les avocats de Jacob Hoggard soutiennent que la jeune femme qui accuse leur client de viol en 2016 désirait une relation sexuelle avec lui. Le chanteur de 37 ans est accusé de contacts sexuels inappropriés et d'agression sexuelle ayant causé des blessures contre une adulte et une adolescente. C'est cette dernière qui témoigne depuis jeudi à son procès à Toronto.

Au dernier jour de son contre-interrogatoire, la défense a essayé de montrer lundi que la plaignante avait entamé une relation romantique avec son client à 15 ans et qu'elle espérait aller plus loin après son seizième anniversaire en couchant avec lui.

L'avocate de Jacob Hoggard, Megan Savard, se dit convaincue que la femme voulait coucher avec une vedette du rock , parce qu'elle était amoureuse de lui depuis la préadolescence.

À lire aussi : La défense de Jacob Hoggard relève des incohérences dans le témoignage de son accusatrice

La plaignante soutient qu' elle a été violée le 30 septembre 2016 dans un hôtel de Mississauga, où le chanteur l'avait invitée à déjeuner avec les membres du groupe Hedley et visiter Toronto par la suite.

Elle ajoute qu'il lui a par ailleurs pincé les fesses et tenté de l'embrasser dans la nuque, mais sans succès, après un concert à l'aréna Banque Scotia de Toronto le 29 avril 2016.

Début de relation romantique

Me Savard concède que leur relation était platonique avant ce spectacle en avril, mais qu'elle est ensuite devenue romantique avant de prendre une tangente à caractère sexuel dans le courant de l'été de la même année.

La plaignante reconnaît que Jacob Hoggard lui a bien demandé sa date d'anniversaire ce printemps-là et qu'elle lui a confié qu'elle avait encore 15 ans, mais qu'elle aurait bientôt 16 en juin.

Je ne me souviens pas en revanche s'il me l'a demandé tout de suite après le concert, mais il ne m'a jamais demandé de mentir sur mon âge , précise-t-elle.

Jacob Hoggard en concert à Winnipeg le 17 mars 2018. Photo : La Presse canadienne / Hannah Yoon

Elle affirme néanmoins que le chanteur a dépassé les bornes en agissant de la sorte, parce qu'elle s'était sentie inconfortable devant ses amies. Mais pas au point de cesser de le voir , dit-elle.

Elle explique qu'elle ne voulait pas rendre la situation plus difficile, d'autant qu'elle avait besoin qu'il les conduise à la maison après le concert à l'aréna Banque Scotia.

Oui, j'aurais pu lui dire que ce qu'il avait fait était inapproprié et de ne plus jamais recommencer, mais je ne l'ai pas fait , avoue-t-elle en répondant à la question de Me Savard.

Attention : ce texte pourrait choquer certains lecteurs.

La jeune femme rejette toutefois catégoriquement l'idée selon laquelle elle aurait sollicité une relation sexuelle en acceptant de le visiter à Toronto en septembre de la même année.

Il n'était nullement question que nous ayons une relation sexuelle, lorsqu'il m'a invitée à Toronto , dit-elle sur la défensive.

Elle reconnaît qu'elle a donné un alibi à sa mère qui ne voulait pas que sa fille se rende seule dans la métropole pour y rencontrer Jacob Hoggard.

Jacob Hoggard en concert à Kelowna, en Colombie-Britannique, le 23 mars 2018. Photo : La Presse canadienne / Jeff Bassett

Pour la défense, un viol aurait vite fait de la réconcilier avec sa mère pour lui avoir désobéi ce jour-là.

Ma mère aurait été fâchée si elle avait su que j'avais accepté de le rencontrer dans un hôtel si nous avions eu une relation sexuelle consentante , admet-elle.

Elle explique qu'elle a concocté un alibi avec sa meilleure amie en prenant le soin de prendre des photos d'elles dans un centre commercial pour prouver à sa mère qu'elles y avaient passé la journée ensemble.

Début de relation intime

Me Savard rappelle que la plaignante et le chanteur s'étaient échangés durant l'été des messages à caractère sexuel qui montrent clairement une volonté de leur part de coucher ensemble après avoir entamé une relation romantique 5 mois plus tard après un concert.

Il est possible que j'aie manifesté un intérêt d'avoir une relation sexuelle avec lui, mais cela n'a rien à voir avec un plan pour avoir une relation sexuelle à l'hôtel ce jour-là , explique la plaignante.

La jeune femme ajoute que les messages à caractère sexuel du chanteur l'été étaient parfois ambigus, si bien qu'elle a pris l'initiative de les montrer à sa cousine plus âgée et plus expérimentée qu'elle en terme de relations.

Je voulais m'assurer que je comprenais bien ses intentions, parce que ses textes-messages étaient parfois sujets à interprétation et que je ne comprenais pas la signification de certains mots , dit-elle.

L'avocate de la défense, Megan Savard, contre-interroge la plaignante devant la juge, la registraire, le jury et son client, Jacob Hoggard. Photo : La Presse canadienne / Alexandra Newbould

Elle assure que sa cousine lui a confirmé que les expressions revêtaient une connotation plus romantique que sexuelle et qu'elle lui suggérait par conséquent des façons de lui répondre.

Elle ne se souvient toutefois pas de sa réponse qu'elle lui avait donnée à l'époque au sujet de ses insinuations.

La plaignante se défend d'ailleurs de cacher la vérité au jury comme le laisse entendre la défense. Je ne lui ai jamais donné mon consentement dans tous nos échanges , dit-elle.

Elle ajoute qu'elle pensait qu'il respecterait sa décision de ne pas coucher avec lui, parce qu'il lui avait dit dans le passé de toujours lui faire confiance.

La procureure Jill Witkin interroge la première plaignante à la barre des témoins au procès de Jacob Hoggard que l'on voit en costume noir à gauche avec son avocate. Photo : La Presse canadienne / Alexandra Newbould

Je ne lui ai jamais répondu que nous allions avoir une relation sexuelle et que je voulais que l'on fasse ceci ou cela , rétorque-t-elle.

Si j'avais relevé des signes avant-coureurs dans ses messages au sujet d'une relation sexuelle, j'aurais mis fin à nos échanges , poursuit-elle.

Elle reconnaît en outre que le nom de l'accusé n'apparaît pas dans la liste de ses interlocuteurs sur Snapchat pour éviter que ses amis ne s'interrogent sur le fait qu'elle entretenait une relation avec le chanteur sur le réseau social.

La plaignante assure qu'elle ne s'est pas rendue à son hôtel pour coucher avec l'accusé. Il n'en avait même pas été question dans nos communications dans la limousine qu'il m'avait envoyée ce matin-là , déclare-t-elle.

Agression sexuelle alléguée

Me Savard a par ailleurs mis en doute les détails explicites de la plaignante lorsqu'elle a raconté le viol dont elle se dit victime.

Elle se demande par exemple comment Jacob Hoggard a pu défaire les lacets des souliers de la plaignante tout en la maintenant de force sur le lit ou sans qu'elle n'ait pu le repousser pour prendre la fuite.

Elle met en doute aussi le fait que la femme a mordu le pénis de son client comme elle l'a prétendu, parce qu'une telle morsure n'a pas dissuadé Jacob Hoggard de continuer à la maîtriser de tout son poids sur le lit.

Me Savard précise qu'il est en outre physiquement impossible pour un homme d'éjaculer 4 fois en 2 heures . Ce que vous racontez ne s'est donc jamais produit , poursuit l'avocate.

Le chanteur Jacob Hoggard plaide non coupable à trois accusations de nature sexuelle à l'ouverture du procès. Photo : La Presse canadienne / Alexandra Newbould

La jeune femme avait déclaré que le chanteur n'avait pas utilisé un préservatif et qu'il avait joui 4 fois sur elle et peut-être plus à l'intérieur d'elle et que c'est la raison pour laquelle elle avait été à l'hôpital avec sa mère pour y passer des examens.

Il n'y a eu qu'une seule éjaculation après une relation sexuelle consensuelle , affirme Me Savard. Non, il m'a violée , réplique la plaignante du tac au tac.

L'avocate rappelle en outre au jury que la plaignante a attendu 4 ou 5 minutes avant de se rhabiller après le viol allégué, qu'elle n'a pas appelé le 911 ni sa famille et que personne ne l'a entendue crier dans la chambre.

Il m'avait enfoncé ma tête dans les oreillers pour qu'on ne m'entende pas , réplique-t-elle.

Jacob Hoggard tente de fuir les médias avec son épouse à l'extérieur du tribunal après la première journée des témoignages à son procès. Photo : Radio-Canada / Allie Elwell

Me Savard ajoute que l'adolescente a attendu que son client fasse venir une limousine pour la reconduire chez elle et qu'il l'a même accompagnée dans le lobby de l'hôtel.

À ce sujet, la plaignante confirme que la limousine avait été commandée en son nom et non sous le pseudonyme qu'elle avait utilisé à l'aller avec le même chauffeur.

Aucun départ précipité

La jeune femme admet que Jacob Hoggard n'a pas tenté de l'ignorer ou de la cacher de la vue du public dans le hall de l'hôtel, mais qu'il tentait bien de la rattraper lorsqu'elle s'est précipitée vers la sortie.

Me Savard ajoute que la plaignante s'est par ailleurs contredite en disant au procès qu'elle était en mesure de marcher de la chambre au trottoir de l'hôtel où l'attendait le chauffeur de la limousine, alors qu'elle avait dit le contraire dans sa déposition au poste de police le 6 mars 2018.

Je pouvais marcher, mais c'était pénible, je ne m'étais pas arrangé avant de quitter la chambre, si bien que mon maquillage et ma coiffure étaient défaits, j'avais rapidement essuyé son sperme sur ma joue.

La première plaignante dit qu'elle s'est rendue à la police en mars 2018 après avoir vu un reportage de CBC dans lequel une autre femme prétend elle aussi avoir été agressée par Jacob Hoggard. Photo : CBC News

L'avocate doute que la femme était si peu présentable, puisque personne a l'hôtel ne l'a arrêtée pour lui demander si elle allait bien.

Vous étiez en colère et humiliée, non pas parce que vous aviez été violée, mais parce qu'il vous avait demandé de quitter l'hôtel plus tôt que prévu ce jour-là, parce qu'il devait se préparer pour un concert , a déclaré l'avocate.

La plaignante répond qu'elle ignorait qu'il chantait ce soir-là, mais qu'elle avait peur de lui et qu'elle pleurait, parce qu'il lui avait fait mal. La relation sexuelle n'était pas du tout consensuelle, c'était un viol , répète-t-elle.

À lire aussi : Réquisitoire accablant de la Couronne contre Jacob Hoggard accusé d’agression sexuelle

Le contre-interrogatoire a permis par ailleurs d'apprendre que la plaignante était à l'été 2016 dans une relation amoureuse sérieuse mais intermittente avec un garçon qui fréquentait la même école secondaire qu'elle.

Le jeune homme, qui a deux ans de plus qu'elle, ne savait rien de sa relation avec le chanteur du groupe Hedley.

La jeune femme reconnaît qu'elle avait omis de mentionner cette relation à la police lorsqu'elle a porté plainte contre le chanteur. Elle soutient qu'il lui était d'un grand réconfort, même si elle s'est abstenue de lui dire qu'elle avait été violée.

Il aurait été compréhensif et solidaire si je le lui avais dit , dit-elle. Elle avoue en revanche que le jeune homme aurait été contrarié si elle avait eu une relation sexuelle consentante avec le chanteur.

Le procès se poursuit demain avec le témoignage de la plaignante numéro 2.