Un refuge climatique pour les carcajous dans les montagnes de la Colombie-Britannique

Une chercheuse de l’Université de Calgary espère sauver des populations de carcajous, une espèce en déclin au Canada, en essayant de mieux comprendre ce qui les pousse à trouver refuge dans les montagnes de la Colombie-Britannique et l’impact des activités humaines sur leur survie.

Depuis 2017, Mirjam Barrueto, une candidate au doctorat au département des sciences biologiques de l'Université de Calgary, étudie des images de carcajous recueillies par des caméras installées sur un secteur de 50 000 kilomètres carrés dans le sud-est de la Colombie-Britannique.

Une partie de cette région, qui s’inscrit dans un triangle entre Revelstoke, Golden et le mont Robson, constituerait un refuge climatique pour ces animaux.

Selon Greg Utzig, écologiste forestier et consultant en gestion des terres de la région Kootenay, l’espace est suffisamment élevé pour rester plus frais et humide que d’autres parties de la province, un environnement que les carcajous aiment, indique-t-il.

Depuis 2017, Mirjam Barrueto étudie des images de carcajous recueillies par des caméras installées dans le sud-est de la Colombie-Britannique. Photo : Mirjam Barrueto/wolverinewatch.org

Mirjam Barrueto espère déterminer comment les carcajous peuvent se développer favorablement dans cet habitat et, pour y arriver, se penche sur leur capacité à s’y reproduire. Le fait que les femelles ont des petits donne, selon elle, une idée des chances de survie de la population.

Elle espère en apprendre davantage sur les activités humaines que les femelles peuvent tolérer tout en continuant à se reproduire, des informations qui pourraient influencer les décisions relatives à la gestion future de la zone.

Nous devons savoir quelles sont les choses que nous devons cesser de faire et quelles sont celles qui ne posent pas vraiment de problème , affirme Mirjam Barrueto.

Les changements climatiques, une menace persistante

Au Canada, les carcajous vivent en Arctique ainsi que de la Colombie-Britannique à l'Ontario, mais cette zone ne représente qu'une partie de l’espace que l'espèce occupait autrefois.

Ils ont perdu une grande partie de leur aire de répartition , regrette Jason Fisher, directeur du laboratoire de l’Université de Victoria spécialisé en macroécologie (ACME). Il explique que l’espèce s’étendait jusqu'au Québec et même jusqu'aux provinces de l'Atlantique.

Le carcajou fait d’ailleurs partie de la Loi sur les espèces en péril du gouvernement fédéral. Il est qualifié de préoccupant par Ottawa, ce qui signifie qu’il peut devenir une espèce menacée ou en voie de disparition.

Plusieurs facteurs contribuent à la précarité de l’espèce, comme le piégeage et la chasse, l'exploitation forestière, l'exploration pétrolière et gazière, l’activité humaine et les changements climatiques.

Les carcajous étaient là bien avant nous. Nous avons une obligation morale et un mandat légal de les préserver dans les endroits où ils ont historiquement vécu , insiste Jason Fisher.

Avec des informations de Molly Segal