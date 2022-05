La Suède accélère le pas dans la formation de ses réservistes

Mais cette vendeuse de fromage et jambon dans un supermarché se dit rassurée de pouvoir consacrer le prochain mois à parfaire le maniement des armes. C’est important, parce que je veux faire quelque chose au lieu de rester assise à la maison et m’inquiéter de ne pas savoir quoi faire ou ce qui va se passer.

Ce qui l’inquiète, c’est la Russie.

Camilla, une réserviste de la Défense territoriale, à l'entraînement. Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Bédard

Camilla fait partie des réservistes de la Défense territoriale de la Suède. Elle habite l’île de Gotland, une masse de terre paisible dont la vieille ville de Visby et ses fortifications commence à revoir les beaux jours qui attirent les touristes.

En temps normal, Camilla doit consacrer quelques jours par année à l’entraînement militaire en vertu de son engagement. Mais ça ne suffit plus, a décidé la Suède. Elle et ses collègues, des civils, ont tous été convoqués. Ils doivent devenir des soldats plus aguerris et vite.

Les fortifications de Gotland Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Bédard

L'Île de Gotland et ses fortifications. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

Image 2 de 2 L'Île de Gotland et ses fortifications. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

La guerre en Ukraine est venue troubler la tranquillité de Gotland dit Jeannette. C’est tout près de chez nous, alors c’est devenu une réalité. C’est inquiétant, mais je n’ai pas peur.

Jeannette ne vient pas seule au champ de tir. Entre les exercices et les examens, elle balade ses deux chiennes. Toutes les deux sont entraînées à la détection de drogues et d’explosifs et pourraient aussi se porter à la défense de la Suède.

Jeannette promène ses chiennes, qui s'entraînent aussi, mais pour détecter notamment des explosifs. Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Bédard

Arme au poing, un militaire vise une cible. Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Bédard

Les réservistes de la Défense territoriale sur l'île de Gotland doivent se soumettre à un entraînement exceptionnel de cinq semaines. Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Bédard

Image 2 de 3 Arme au poing, un militaire vise une cible. Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Bédard

Image 3 de 3 Les réservistes de la Défense territoriale sur l'île de Gotland doivent se soumettre à un entraînement exceptionnel de cinq semaines. Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Bédard

Leur commandant, Magnus Frykvall, a été déployé il y a six mois sur l’île de Gotland, où se tiennent les exercices. Il est responsable du régiment de l’armée régulière et des volontaires civils. Poutine a clairement montré au monde qu’il est prêt à utiliser la force militaire pour atteindre ses objectifs politiques. Comme Gotland a une grande importance stratégique, bien sûr qu’il faut se préparer.

Au temps de la guerre froide, la Suède avait déployé jusqu’à 25 000 de ses soldats sur l’île. Quand elle a pris fin, Gotland a été complètement démilitarisée. C’était un mauvais calcul, croit le commandant Frykvall. La Suède n’est pas le seul pays d’Europe qui a changé d’approche, à s’être détourné de la défense nationale pour participer à des opérations militaires internationales. Mais dans la situation que nous vivons aujourd’hui, c’était une erreur.

Le commandant Magnus Frykvall Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Bédard

Ce que Magnus Frykvall qualifie d’erreur a été rectifié en 2014 après l’annexion de la Crimée par la Russie. Aujourd’hui, 200 soldats de l’armée régulière sont en poste sur l’île. Ils seront bientôt beaucoup plus nombreux.

Le gouvernement suédois vient d’annoncer avoir mis de côté 163 millions d’euros supplémentaires, soit plus de 220 millions de dollars canadiens, pour renforcer ses infrastructures militaires sur Gotland.

L'île de Gotland est la plus grande île de Suède. Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Bédard

Au cœur de la mer Baltique, Gotland retrouve une importance stratégique de taille. L’île n’est qu’à quelque 300 kilomètres de l'enclave russe de Kaliningrad. C'est de là que la Russie pourrait bien mettre à exécution ses menaces de riposte, si la Suède décidait de se joindre à l'OTAN.

Il est là, le débat en Suède aujourd’hui. Tout comme la Finlande voisine, le pays scandinave a fait de la non-adhésion à l’OTAN une véritable doctrine pendant des décennies. Mais le gouvernement social-démocrate serait sur le point de rompre avec cette tradition de neutralité militaire.

Samedi 7 mai, quelques centaines de Suédois et réfugiés ukrainiens se sont retrouvés sous la pluie pour demander plus de soutien à l'Ukraine. Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Bédard

L’opinion publique suédoise aussi a basculé de façon importante depuis l’invasion russe en Ukraine. Un Suédois sur deux se dit aujourd’hui en faveur, du jamais-vu, selon le sondeur Torbjörn Sjöström qui s’intéresse à la question depuis le début de la guerre en Ukraine.

D’abord, nous avons vu que l’Ukraine n’était pas protégée par l’OTAN. Nous avons compris que nous ne le serions sans doute pas non plus. Nous avons aussi vu que la menace était réelle, pas que des paroles, affirme-t-il. Et ensuite, nous avons vu les provocations et les menaces de la Russie depuis longtemps. Mais elle est allée trop loin. Alors nous n’avons pas pris peur, nous nous sommes fâchés.

Torbjörn Sjöström, spécialiste de sondages Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Bédard

C’est une colère que partage la députée suédoise au Parlement européen Karin Karlsbro. Il y a un mois, elle foulait le sol de Boutcha en banlieue de Kiev. Elle en est revenue hantée par les crimes de guerre qui y ont été commis.

« Ce que nous avons vu à Boutcha, la même chose est en train de se produire ailleurs en Ukraine pendant que nous sommes ici. C’est très douloureux. » — Une citation de Karin Karlsbro

C’est ce qu’elle est venue dire à quelques centaines de citoyens suédois et réfugiés ukrainiens rassemblés en soutien à l’Ukraine au centre de Stockholm par un samedi pluvieux.

Le reportage de Marie-Eve Bédard Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Bédard

Karin Karlsbro n’avait cependant pas besoin de voir les horreurs de la guerre en Ukraine pour soutenir l’adhésion de son pays à l’OTAN. Le parti libéral dont elle est membre milite depuis longtemps en faveur de l’alliance militaire. Maintenant, c’est urgent. Ce qui s’est passé en Ukraine a réveillé la société suédoise.

Si tous ici sont visiblement, comme elle, bouleversés par le sort de l’Ukraine, ils ne partagent pourtant pas son enthousiasme pour l’OTAN.

Samedi 7 mai, Stockholm. Manifestation de soutien à l'Ukraine. Tous les samedis, les gens se retrouvent au centre de Stockholm pour de pareilles manifestations. Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Bédard

Therese Bennich est déchirée. Je ne suis pas certaine. Pas du tout. Je n’ai pas de réponse claire. Avant la guerre, j’aurais été contre. Maintenant, je ne sais pas.

Un peu à l’image des propos des dirigeants suédois, Jillian Liliastrum paraît plus résignée qu’emballée à l’idée d’abandonner la neutralité de la Suède. Il le faut, dit-elle, mais c’est le sacrifice d’un idéal. L’idéal de la paix, de ne pas faire partie d’une alliance militaire. Je m’inquiète aussi des armes nucléaires. Il y a tant d’aspects que je n’aime pas. Mais j’ai peur pour la Finlande aussi. Et je ne veux pas l’abandonner, si elle rejoint l’OTAN.

Le choix est douloureux pour beaucoup, mais il semble aujourd’hui qu’il sera sans surprise. La Suède doit annoncer sa décision dimanche prochain.