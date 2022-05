À Calgary, la société Enmax appelée à plus de transparence

Des voix s’élèvent à Calgary pour demander au fournisseur d'électricité Enmax de faire preuve de plus de transparence quant au nombre de résidents dont il a suspendu ou coupé la fourniture d’énergie.

Des conseillers municipaux exhortent le fournisseur public d'électricité à partager à la fois les chiffres concernant le nombre de limiteurs de puissance installés sur des compteurs de résidents et le nombre de personnes déconnectées du réseau pour défaut de paiement.

« C'est un sujet que nous devons certainement surveiller pour nous assurer que cela n'affecte pas injustement les résidents. » — Une citation de Jasmin Mian, conseillère municipale du quartier 3, à Calgary

Jasmine Mian s’exprimait ainsi après que des organismes qui aident les résidents ayant du mal à s’acquitter de leurs factures ont rapporté des témoignages sur la façon dont ces derniers se disent être traités par Enmax avant de voir leur électricité limitée ou même coupée.

Sa déclaration intervient au moment où la société qui appartient à la Ville de Calgary se refuse toujours à communiquer des chiffres clairs et exhaustifs sur le nombre de personnes déconnectées ou strictement limitées chaque année.

Outre Jasmin Mian, la mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, ainsi que les conseillers Courtney Walcott et Evan Spencer ont déclaré qu'ils pousseraient Enmax à obtenir plus d'informations à ce sujet lors de la réunion du conseil d’administration de la société du mois prochain.

Le calvaire des familles

Un limiteur de puissance est un appareil installé sur un compteur pour en limiter le flux d’électricité.

Ce rationnement permet de maîtriser sa consommation d’énergie et d’éviter des factures exorbitantes, mais il comporte des désagréments. Ceux-ci concernent les coupures intempestives qui provoquent l’arrêt temporaire d’appareils électroménagers et autres appareils électroniques.

Le nombre de personnes qui vivent ces désagréments et les récits de leur calvaire suscitent des inquiétudes.

Jennifer Rapuano-Kremenik dirige un petit organisme à but non lucratif, Harvest Hills Cares, à Calgary. Elle dit avoir reçu, seulement en 2021, plus de 300 appels de résidents désespérés cherchant de l’aide pour faire face à des factures de services publics.

Elle dit par ailleurs ne pas comprendre les critères qu’Enmax met en avant pour décider d’installer un limiteur de puissance sur le compteur d’un tel bien avant celui d’un autre.

« Des résidents se sont fait installer un limiteur pour seulement 114 $ alors que d’autres ont atteint 8000 $ [avant d'être placés sur un limiteur]. C'est ahurissant! » — Une citation de Jennifer Rapuano-Kremenik, Harvest Hills Cares

Elle souligne le cas d’une famille dont le compteur de courant électrique a été mis sous un limiteur pendant que ses enfants apprenaient à la maison. Dans un autre cas, une personne âgée n’avait pas pu utiliser son appareil respiratoire et son micro-ondes en même temps à cause d’un limiteur de puissance électrique installé sur son compteur.

Même s'il permet à des résidents de maîtriser leurs tarifs d'électricité, le rationnement de l'électricité comporte aussi des désagréments, comme le fait de ne pas pouvoir connecter un ordinateur en même temps qu'un appareil électroménager (archives). Photo : Radio-Canada / Maya Chebl

Des critères dynamiques

D'après Enmax, les ménages sous limiteur électrique représentent moins de 1 % de ses comptes résidentiels et le nombre de foyers soumis à cet appareil a diminué de 28 % depuis l'année dernière.

Enmax a également déclaré avoir jusqu'à présent trouvé des solutions pour que 55 % des ménages sous limiteur électrique puissent continuer [à bénéficier de] leur flux d'électricité , mais elle n’a pas donné d’indications concernant ce qui est advenu des 45 % restants.

Au sujet de l’interrogation de Jennifer Rapuano-Kremenik à propos des critères d'Enmax pour choisir de mettre un foyer sous limiteur, la société a expliqué dans un communiqué que les critères sont dynamiques et dépendent de la durée pendant laquelle le compte est en retard et si un accord de paiement est conclu.

La compagnie a aussi déclaré qu’elle s’engageait à travailler avec les clients qui s'inquiètent de leur capacité à s'acquitter de leurs factures d’électricité.

Avec les informations de Lucie Edwardson