Un luthier montréalais à la rescousse des violons bas-laurentiens

Le luthier Olivier Pérot se rend à Rimouski et à Rivière-du-Loup avec ses outils au printemps et à l'automne depuis 27 ans.

Il répare, restaure ou évalue les instruments comme les violons et les violoncelles que des musiciens lui apportent.

« Si on souhaite un développement culturel où qu’il soit, il faut que chaque acteur soit capable de pouvoir le maintenir. » — Une citation de Olivier Pérot, luthier

Ces services n'existent plus au Bas-Saint-Laurent depuis de nombreuses années, ce qui complique la vie de ceux qui vivent de la musique.

L'objectif de ces réparations est de redonner le son parfait aux violons, notamment à ceux qui n'ont pas servi depuis longtemps.

La mission, c’est de faire en sorte que l’instrument soit jouable. [...] Il faut que chacun fasse son bout de chemin. Je gagne très bien ma vie à Montréal. Je peux donner de mon temps pour faire en sorte qu’on va sauver la musique dans des régions qui sont plus reculées , conclut Olivier Pérot.

En ville, les luthiers vont souvent prêter un violon si on va porter un instrument en réparation, mais là [au cas où il arriverait] quelque chose et que j’aurais des funérailles deux jours plus tard, et que je n’ai pas le temps de faire cinq heures de voiture aller et retour, j’ai fait arranger un deuxième violon , explique une enseignante de violon de La Pocatière, Florence Paul.

Le luthier répare aussi les violoncelles et autres instruments à cordes. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Lors de son dernier passage dans la région, le luthier est venu aussi pour la première fois à l'école primaire de Saint-Paul-de-la-Croix qui a acquis 21 violons, dont certains d'occasion.

On est vraiment contents d’avoir un luthier qui se déplace en région deux fois par année. Si on n'avait pas cette chance-là, c’est nous qui devrions partir avec tous les violons dans les grands centres comme à Québec ou à Montréal, se réjouit une enseignante de musique de cette école , Valérie Gagné.

Olivier Pérot a également saisi l'occasion de sa visite pour parler de son métier de luthier aux élèves de l'école. Un service en région, qu'il vit comme une mission.

D'après un reportage de Fabienne Tercaefs