Une première bande-annonce pour la suite d’Avatar

Il aura fallu 13 ans d'attente, et pas moins de sept reports de date de sortie, mais les fans d’Avatar peuvent enfin avoir un premier aperçu de la suite tant attendue du long métrage le plus lucratif de tous les temps.

Une première bande-annonce d’Avatar : The Way of Water a été mise en ligne lundi matin. Cette mégaproduction dotée d’un budget avoisinant le milliard de dollars américains va, selon son réalisateur James Cameron, repousser les limites de ce que peut faire le cinéma .

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Le film prendra l’affiche le 16 décembre en Amérique du Nord et devrait être suivi par trois autres épisodes de cette saga, dont le film original a généré quelque 3,6 milliards de dollars canadiens de recettes depuis sa sortie en 2009.

Chaque nouveau chapitre constituera un film indépendant des autres, avec sa propre intrigue. Les quatre épisodes ne feront pas partie d'un arc narratif, mais, pris ensemble, représenteront une saga épique d'encore plus grande envergure , a déclaré le producteur Jon Landau.

Une technologie sans égale, selon Cameron

Avant de paraître sur Internet, la bande-annonce a d’abord été projetée en exclusivité lors du salon professionnel CinemaCon, à Las Vegas, le 27 avril.

Les participants et participantes avaient été invités à porter des lunettes 3D pour retourner sur la planète Pandora, où ils ont pu voir les Na'vi – des humanoïdes à la peau bleue – nager et s'élancer dans les airs.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

James Cameron leur a promis des progrès technologiques spectaculaires par rapport au premier Avatar, dont les principaux protagonistes Jake Sully (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldana) ont maintenant une famille.

Nous avons décidé une nouvelle fois de repousser les limites de ce que le cinéma peut faire , a déclaré le cinéaste canadien à la foule.

Avatar : The Way of Water met également en vedette Sigourney Weaver, qui avait participé au film original, mais qui tiendra un nouveau rôle dans la suite. Elle partagera notamment l’écran avec ses acolytes du premier Avatar Giovanni Ribisi et Stephen Lang

Parmi les nouveaux noms dans la distribution, notons Oona Chaplin, Michelle Yeoh et Kate Winslet, avec qui James Cameron renoue pour la première fois depuis qu’il l’avait dirigée dans Titanic. Le film avait à l’époque battu le record des plus importantes recettes internationales, avant d’être délogé par Avatar, 12 ans plus tard.