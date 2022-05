15 M$ pour une nouvelle piscine municipale à Thompson, dans le nord du Manitoba

Le gouvernement fédéral et le Manitoba ont annoncé lundi du financement pour une nouvelle piscine dans la ville de Thompson, située dans le nord de la province.

Le gouvernement du Canada investit jusqu’à 6 millions de dollars par le biais du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d’infrastructure Investir dans le Canada, indique-t-on par voie de communiqué.

Le Manitoba fournit jusqu’à 5 millions de dollars et la Ville de Thompson, environ 4 millions de dollars.

Selon le communiqué, la nouvelle installation aquatique comptera deux bassins, dont une piscine à six couloirs et un bassin pour enfants avec une fontaine. Elle sera aussi dotée d’un sauna et d’espaces pour des assemblées de petits groupes.

Il s’agit d’un centre polyvalent moderne et plus large que l’ancienne piscine Norplex, qui a fermé ses portes en 2019.

Une piscine à Thompson ne sert pas que Thompson, mais constitue en fait une installation régionale pour plus de 500 000 habitants qui vivent et travaillent dans tout le nord du Manitoba , souligne la mairesse de Thompson, Colleen Smook.

Les résidents du nord ont besoin de moyens amusants et sécuritaires pour rester actifs durant l’hiver et pour apprendre à respecter les voies navigables, poursuit Mme Smook. Des piscines comme celles-ci permettent de resserrer les liens régionaux et cette annonce est une excellente nouvelle pour tout le nord.

En octobre, la Ville de Thompson avait dévoilé des ébauches de dessins d’architectes de la nouvelle piscine.