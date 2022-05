Olivier Niquet revient à son premier amour, l’urbanisme, dans Ma ville aux rayons X

L’animateur et auteur Olivier Niquet, qui a tourné la page dimanche soir sur 10 ans de radio avec La soirée est (encore) jeune , prend la barre dès ce lundi soir d’une nouvelle série sur les ondes de Savoir média. Dans Ma ville aux rayons X, l’urbanologue de formation décortique les liens parfois insoupçonnés entre santé et urbanisme.

Avant de tomber dans l’univers de la radio avec Le Sportnographe, puis La soirée est (encore) jeune, Olivier Niquet a décroché une maîtrise en études urbaines à l’UQAM, sans jamais vraiment travailler dans le domaine. Pour son premier contrat d’animation à la télévision, il se penchera donc sur un sujet qu’il maîtrise bien.

Pour une fois, j’ai l’impression de parler de quelque chose que je connais, de ne pas être un imposteur , affirme-t-il.

Selon plusieurs études, l’effet de l’environnement dans lequel on vit est presque aussi important sur notre santé que l’hérédité et les habitudes de vie. Dans Ma ville aux rayons X, l’animateur abordera cette problématique avec des cas d'espèce bien précis.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Urbanisme et santé : une relation méconnue du grand public

Chaque semaine, Olivier ira à la rencontre d’un citoyen ou d’une citoyenne aux prises avec un souci de santé pour mettre en lumière l’effet de l’aménagement de son quartier sur son bien-être. Dans le deuxième épisode, par exemple, il fera la connaissance de Jean-Michel, un résident de Repentigny qui a fait une crise cardiaque assez jeune, dans la quarantaine.

« Peut-être qu’un jour on pourrait prescrire à des gens de déménager ou de tirer profit de certains coins de leur quartier qui peuvent avoir un impact positif sur leur santé. » — Une citation de Olivier Niquet

Travaillant au centre-ville et habitant dans un quartier où il n’y a pas de commerces de proximité, Jean-Michel est un peu devenu esclave de sa voiture, un moyen de transport qui peut avoir des conséquences sous-estimées sur la santé physique.

Avec lui, on a rencontré des médecins pour faire le bilan de sa santé, mais aussi des urbanistes pour faire un bilan de son quartier, pour voir les liens entre les deux , explique-t-il. Souvent, on pense que quand on est en voiture, on est un peu protégés de la pollution, mais au contraire, c’est comme un microclimat dans lequel la pollution est encore plus efficace contre nous.

Au-delà des maladies cardiovasculaires, la série se penchera aussi sur les effets de l’aménagement urbain sur l’anxiété, les personnes à mobilité réduite, le trouble du déficit de l’attention (avec ou sans hyperactivité), l’obésité juvénile et l’asthme.

S’intéresser à la politique municipale, au-delà des nids-de-poule

En plus d’éclairer les gens sur une réalité peu véhiculée dans les médias, Olivier Niquet espère aussi les intéresser à un pan souvent mal-aimé de la chose publique : la politique municipale.

On dirait qu’on s’intéresse moins à la politique municipale alors que c’est ce qui a le plus d’impact sur notre quotidien. Souvent ça se résume aux nids-de-poule, à la collecte des ordures ou aux grands projets comme le troisième lien ou le REM , explique-t-il.

Mais dans la réalité, c’est notre milieu de vie, c’est ce qu’il y a de plus important. Je pense qu’un effort individuel qu’on devrait faire, ce serait de plus s’intéresser à la politique municipale et bien choisir les gens qu’on élit dans ces postes.

Les six épisodes de 30 minutes de Ma ville aux rayons X seront diffusés sur les ondes de Savoir média dès le lundi 9 mai, à 21h30. La série, produite par Urbania, sera également disponible sur la plateforme en ligne de Savoir média.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.