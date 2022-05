Un nouveau centre d’accueil pour les réfugiés ukrainiens

Le Centre Parachute vise à offrir un atterrissage en douceur aux réfugiés ukrainiens qui arrivent au Canada. Ouvert officiellement lundi, il offre des vêtements, des souliers, des produits hygiéniques, des articles ménagers et toutes autres choses nécessaires pour s’établir dans un nouveau pays.

Des bénévoles aident à organisé le Centre Parachute pour le réfugiés ukrainiens. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Nous voulons assurer que les réfugiés qui viennent ici puissent garder leur dignité quand ils viennent chercher ce qu’il leur faut explique Luba Tarapacky, la bénévole qui dirige le centre.

Nous avons déjà aidé 140 familles à date et c’est vraiment émouvant de les voir prendre des choses pour commencer leur vie au Canada , ajoute-t-elle.

Le Centre Parachute a décidé de séparer les journées où il accepte des dons et quand il est ouvert aux réfugiés. Cette décision a été prise pour respecter l’intimité des réfugiés, qui vivent des moments très difficiles présentement, selon Mme Tarapacky.

Selon Luba Tarapacky, la majorité des familles qui viennent au Centre sont des mères et leurs enfants, dont le besoin pour des vêtements d'enfants de tous les âges. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Le centre accepte donc les dons les lundis et mercredis. Lors de l’ouverture lundi, plusieurs voitures attendaient pour déposer leurs dons.

Le soutien de la communauté torontoise est incroyable à tous les niveaux , lance la bénévole principale.

Pour Ana Gomez, qui est également bénévole, ce centre donne une opportunité pour que les gens puissent aider de façon concrète.

Ana Gomez est une des bénévoles au nouveau Centre Parachute, qui aide les réfugiés ukrainiens à Toronto. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

C’est très difficile pour les Canadiens, parce que nous voyons la guerre de très loin et on a l’impression d’être paralysés. Ce centre nous donne une façon d’agir, et on voit un effet immédiatement , dit-elle.

« Je crois que dans les deux ou trois prochains mois, nous allons être inondés, parce qu’il va y avoir énormément de besoins. » — Une citation de Ana Gomez, bénévole au Centre Parachute

Selon le président de la section torontoise du congrès des Ukrainiens-Canadiens, Peter Schturyn, le nouveau Centre Parachute n’est qu’une initiative parmi tant d’autres de l’organisme pour soutenir les réfugiés ukrainiens au Canada.

Nous avons une équipe de bénévoles qui travaille qui aide les réfugiés quand ils arrivent à l’aéroport, en collaboration avec la Croix rouge, puisque plusieurs d’entre eux ne parlent pas très bien l’anglais ou le français, explique-t-il.

Mais l’aspect le plus difficile, selon le président, c’est la question du logement.

Nous avons beaucoup de difficultés à trouver un logement à plus long terme pour les réfugiés, dit-il. Il y a plus de possibilités à l’extérieur de Toronto, mais souvent leurs familles sont ici et il y a plus d’emplois.

Le centre d'accueil est situé au 160 North Queen Street, dans le quartier d’Etobicoke. Il est ouvert aux réfugiés les mardis et vendredis de 10 h à 15 h, les jeudis de 14 h à 20 h et les samedis de 10 h à 17 h.

Le centre accepte des dons de biens et de nourriture les lundis de 10 h à 15 h, et les mercredis de 15 h à 20 h.