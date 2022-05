Ouverture officielle de la Galerie TNT

Sylvain Tapin et Caroline Turcotte ont ouvert en février dernier la Galerie TNT au 317-A, rue Saint-Paul. Le vernissage de la première exposition, Collectif 1, se tiendra cette semaine.

Le projet d’ouvrir une galerie d’art ne date pas d’hier. Le duo y pensait depuis déjà quelques années. Ils avaient même déjà visité des locaux.

Avec la pandémie, le désir de concrétiser ce rêve s’est accentué. Moi, dans ma vie en général, je suis rendu au stade où ça ne me tente plus d’attendre pour essayer. Et je n’ai pas le goût de regretter , explique Sylvain Tapin, visiblement heureux de prendre place dans sa propre galerie.

Sylvain Tapin, propriétaire de la galerie TNT, est aussi artiste visuel. Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Sa conjointe, Caroline Turcotte, est artiste visuelle à temps plein. Elle n'a pas hésité à sauter à pieds joints dans le projet. C'était facile pour moi de venir travailler ici plutôt qu’à la maison. C’est un petit plus de ne pas avoir quelqu’un qui doit venir ouvrir la galerie à notre place. Les visiteurs peuvent la voir en plein travail.

Exposition collective

Pour souligner son ouverture officielle, la Galerie TNT propose l’exposition tout simplement appelée Collectif 1. Les oeuvres de Guillaume D Cyr, Fred Jourdain, Monk.e, Annou Théberge et Claire-Alexie Turcot seront exposées jusqu’au 1er juillet.

Pour cette première exposition, Sylvain Tapin et Caroline Turcotte souhaitaient avoir une variété de styles, mais ils s'intéressent avant tout à l’humain derrière l’artiste. Ils ne voulaient pas exposer que des coups de coeur. L’artiste présente des oeuvres que ça lui tente d’exposer , précise le propriétaire. Outre les œuvres, il y a également les valeurs et la démarche de l'artiste qui pèsent dans la balance.

Les propriétaires de la Galerie TNT ne demandent pas l’exclusivité aux artistes. Pour l’instant, l’objectif est de leur laisser de la liberté et de l’indépendance.

Ayant un passé en santé animale, l'artiste et propriétaire Caroline Turcotte crée des portraits animaliers. Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Immortaliser Minou et Pitou

Caroline Turcotte crée des portraits animaliers. J’ai un background de technicienne en santé animale et ça m’a donné envie d'aider les gens qui ont perdu leurs animaux de compagnie. Elle tient à accompagner les gens dans leur processus de deuil, en immortalisant leur petit compagnon sur une toile.

Ce genre de tableau lui permet de mettre l’accent sur l’émotion de l’animal, entre autres par la profondeur dans le regard. L’artiste expose aussi une série de mammifères marins à l’aquarelle.

L’observation de l’être humain est au centre de la création de Sylvain Tapin. C’est de l’art actuel, mais j’ai de la misère à me catégoriser. Il travaille sur différentes surfaces comme les toiles et le bois. Il s’adonne également au dessin.

Le tout premier vernissage de la galerie commencera à 17 h, le jeudi 12 mai.