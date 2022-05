Un employé sur deux absent au CIUSSS : vers une décentralisation pour freiner l’hémorragie

Alors que l'absentéisme et les arrêts de travail ont pris des proportions inégalées pendant la pandémie, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) s'apprête à décentraliser la gestion de ses ressources humaines en créant des bureaux de gestion de proximité.

Radio-Canada a appris que le CIUSSS MCQ planche sur la création d'un premier bureau à Drummondville.

Ce bureau, qui aura pignon sur rue, est la première étape de la décentralisation tant revendiquée par les employés du réseau de la santé et des services sociaux depuis la réforme Barrette.

Les gens nous le nomment, ce besoin de proximité de faire les choses simples , lance Antranik Handoyan, directeur des Ressources humaines du CIUSSS MCQ en poste depuis juin dernier.

Il affirme que des bureaux seront aussi déployés éventuellement ailleurs en Mauricie et au Centre-du-Québec comme à Shawinigan, Trois-Rivières et Victoriaville.

Antranik Handoyan, directeur des Ressources humaines du CIUSSS MCQ Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Savoir où se stationner, savoir où aller pour travailler, avoir du soutien de leurs gestionnaires et leur proximité auprès des équipes a un impact dans la littérature directement sur la santé de nos employés , explique M. Handoyan.

Un employé sur deux absent

Depuis le début de la pandémie, l'absentéisme oscille autour 50 % chez les professionnels en soins, le personnel paratechnique, de services auxiliaires et de métier, les techniciens et les professionnels de la santé et des services sociaux, selon des données obtenues grâce à la Loi sur l'accès à l'information. À titre comparatif, au début 2020 les infirmières auxiliaires avaient atteint un taux record d'absentéisme avec 36 %.

Près d'un employé sur deux est absent. Photo : Radio-Canada

Les taux d'assurance-salaire, soit la proportion d'employés en arrêt de maladie sur l'ensemble du personnel par catégorie d'emploi, aussi sont plus élevés que jamais, mais relativement stables depuis le début de la pandémie.

Avec près de 1,3 million d'heures supplémentaires volontaires (TS) et 30 000 heures supplémentaires obligatoires (TSO), le nombre d'heures supplémentaires effectuées est demeuré élevé, mais stable, depuis le sommet inégalé atteint pendant la première année en pandémie.

Déjà d'avoir atteint une certaine stabilité déjà en soi, je vous dirais que c'est une bonne nouvelle, affirme M. Handoyan. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que deux ans de pandémie ça peut pas faire en sorte qu'on est en mesure de diminuer.

Le nombre d'heures supplémentaires effectuées volontairement. Photo : Radio-Canada

Le nombre d'heures supplémentaires obligatoires. Photo : Radio-Canada

Des cadres épuisés

Si le portrait est demeuré critique, mais sensiblement le même dans la dernière année, il y a une exception : les cadres.

Leur taux d'assurance-salaire qui est traditionnellement très bas a doublé en deux ans passant de 3,41 % à 8,85 % depuis 2020. Le taux d'absentéisme chez les gestionnaires, qui était autour de 20 % en 2020, est maintenant de 28 %.

Le taux d'assurance-salaire des cadres a doublé en deux ans. Photo : Radio-Canada

Les gestionnaires du CIUSSS MCQ sont dévoués à leurs équipes et aux patients selon Antranik Handoyan, mais il estime qu'on en parle peu et que lorsqu'on parle d'eux, c'est souvent avec une connotation négative.

Il précise d'ailleurs que plusieurs gestionnaires ont consacré de nombreuses fins de semaine dans la dernière année à donner un coup de main sur le terrain pour combler le manque de personnel.

La cinquième vague a fait particulièrement mal croit M. Handoyan.

« On ne peut pas continuer à aller dans la même direction, reconnaît le directeur des ressources humaines. À trop travailler comme ça et à essouffler nos employés. » — Une citation de Antranik Handoyan, directeur des Ressources humaines du CIUSSS MCQ

On pensait tous en octobre, novembre, qu'on se sortirait (de la pandémie) et on a eu une cinquième vague qui nous a fait très mal, qui a fait très mal à la population, qui a fait mal à nos employés, 2000 employés retirés, donc ça c'est un poids additionnel sur les épaules de nos gestionnaires, c'est vrai que c'est lourd.

La pénurie de personnel complique aussi le recrutement de cadre en santé. Près du tiers de l'ensemble des gestionnaires dans l'organisation a été nommé au cours des deux dernières années.

Les gestionnaires sont des êtres humains qui ont besoin eux aussi d'être proche de leur famille, on a des jeunes gestionnaires qui veulent avoir une qualité de vie au travail et ça aussi c'est difficile , explique le directeur.

D'ici peu, Antranik Handoyan aura complété sa première année en poste. Il estime qu'il y a un déséquilibre actuellement, mais croit que le retour à l'équilibre est imminent.