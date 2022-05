Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue dans l’ouest de Montréal

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), les arrestations ont été réalisées lors d’une série de perquisitions menées à Sainte-Anne-de-Bellevue, à Dollard-des-Ormeaux, dans les arrondissements de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève et de Pierrefonds–Roxboro, au centre-ville de Montréal ainsi qu’à Québec.

Diverses armes ont été saisies, dont quatre armes à feu, en plus de 100 000 $ en argent comptant et de plus de 200 000 $ en stupéfiants et médicaments, dont de la cocaïne, du crack, du Xanax, du Dilaudid, de l’isotonitazène, du Viagra, de la méthamphétamine, du haschich, du cannabis et des champignons hallucinogènes.

Tous les prévenus dans ce dossier ont comparu devant le tribunal vendredi dernier, au palais de justice de Montréal.

Les principaux suspects appréhendés sont Vincent Roy, 25 ans, Mohamed Ali Hraoui, 24 ans, Alexandre Grigoras, 24 ans, Bradley Provencher, 23 ans, et Ajay Ambreya Singh, 24 ans.

Ils doivent répondre de plusieurs chefs d’accusation reliés à la possession et à la vente de stupéfiants ainsi qu'à la possession illégale d’armes à feu.