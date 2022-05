La traverse Rimouski-Forestville sera de retour en service cet été

Hilaire Journeault, qui n’a toutefois pas voulu accorder d’entrevue formelle, craint cependant que les opérations ne soient pas rentables avec le prix de l’essence actuellement.

Il indique que les tarifs vont augmenter, de 50 $ à 60 $ l'aller, par voiture. Aussi, il entend réduire la vitesse de croisière du navire. La durée du trajet augmentera par le fait même et pourrait passer de 60 à 90 minutes.

Mais surtout, il faut trouver un chef mécanicien entre-temps, mentionne M. Journeault en spécifiant que la pénurie de main-d'œuvre est un enjeu à considérer.

Il ajoute qu’après la fête de la Saint-Jean-Baptiste, l’horaire pourrait être bonifié et passer de deux à trois traversées par jour.

Le propriétaire du CNM Evolution entend faire les traversées jusqu’à la mi-septembre.

Soupir de soulagement

Peu importe le modèle d'affaires adopté par le promoteur privé qu’est le CNM Évolution, la Chambre de commerce et de l’industrie Rimouski-Neigette ( CCIRNChambre de commerce et de l’industrie Rimouski-Neigette ) se réjouit de la nouvelle. La Chambre souhaite toutefois que le gouvernement du Québec aide le promoteur à assurer la durabilité du service.

Le président de la Chambre de commerce et de l’industrie, Guillaume Sirois, estime que la traverse est indispensable. On se compare avec la traverse à Matane qui est publique. Et on compare Rimouski, avec l'économie qu’on a, à une capitale régionale du Bas-Saint-Laurent. Donc il faut qu’on soit capable d’avoir des infrastructures de transports et de services qui sont adéquates , explique M. Sirois en entrevue.

Guillaume Sirois, président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Rimouski-Neigette Photo : Radio-Canada / Alain Fournier

Guillaume Sirois soutient que les commerçants, l’industrie touristique et les hôteliers avaient fait part de leur crainte à la CCIRNChambre de commerce et de l’industrie Rimouski-Neigette face à l'absence possible de traverse cet été. La CCIRNChambre de commerce et de l’industrie Rimouski-Neigette estime que la traverse engendre des retombées économiques de 4 millions de dollars par an et que 30 000 et 40 000 usagers utilisaient la traverse annuellement.

La mairesse de Forestville veut plus de prévisibilité

La mairesse de Forestville, Micheline Anctil, est évidemment favorable au retour du navire, mais souhaite que le service soit fiable pour les années à venir.

On a besoin de stabiliser ce service-là avec une certaine prévisibilité à plus long terme. Donc à court terme le service peut être assuré et à plus long terme nous sommes donc encore en travail à ce niveau-là.

La mairesse de Forestville, Micheline Anctil et le directeur général de la Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord, Carol Girard. (Archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Micheline Anctil indique d’ailleurs que des travaux de réfection au quai de Forestville sont prévus cet automne, ce qui pourrait écourter la période d’opération du navire CNM Évolution.

Les travaux vont débuter à la fin de l’été ou au début de l’automne. C’est la date qu’on va préciser à tous nos utilisateurs, incluant le CNM Évolution. Vous comprendrez que quand les travaux vont être commencés, il ne pourra pas s'amarrer au quai.

La date précise du début des travaux reste à être déterminée par le contractant qui sera sélectionné par la Ville.

Micheline Anctil ajoute que la traverse Rimouski-Forestville est un besoin pour la clientèle touristique, mais aussi pour les citoyens.

Le propriétaire du CNM Évolution entend opérer jusqu’à la mi-septembre. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Les démarches de la SOPER Société de promotion économique de Rimouski-Neigette et la SEDF ociété d’économie et de développement de Forestville

Un appel d’intérêt avait été lancé le 2 février dernier par la Société de promotion économique de Rimouski ( SOPERSociété de promotion économique de Rimouski-Neigette ) et la Société d’économie et de développement de Forestville ( SEDFSociété d’Économie et de Développement de Forestville ) afin de trouver un armateur. On espérait alors que le promoteur sélectionné puisse être en fonction dès le mois d’avril.

Au moins cinq armateurs avaient montré un intérêt à la mi-février selon la SOPERSociété de promotion économique de Rimouski-Neigette . Le but était alors d’assurer une pérennité à long terme des services à la traverse.