Internet haute vitesse : 1500 foyers de l’Est-du-Québec bientôt branchés par satellite

Le branchement de ces 1500 foyers de l'Est-du-Québec, considérés par Québec comme éloignés et difficilement accessibles, nécessitait l'emploi de technologies autres que la fibre optique. Les foyers de la Basse-Côte-Nord pourraient notamment être branchés au réseau Internet haute vitesse grâce à ce service par satellite.

Starlink utilise un réseau de satellites en basse altitude. L'entreprise est la propriété du milliardaire Elon Musk, aussi propriétaire de la société SpaceX et de Tesla. Elon Musk a aussi récemment fait l'acquisition du réseau social Twitter.

C'est la seule solution pour brancher ces orphelins, c'est la solution de SpaceX. Moi, je ne fais pas de lien avec Elon Musk. Je fais un lien avec la solution qui, au niveau technologique, est la plus avancée et prête , a affirmé en conférence de presse l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec, volet Internet haute vitesse, Gilles Bélanger.

Starlink : Nombre de foyers bientôt desservis Starlink : Nombre de foyers bientôt desservis Régions Nombre de foyers Bas-Saint-Laurent 300 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100 Côte-Nord 1100

Un montant de 9,5 millions de dollars s'ajoute aux 50 millions annoncés et permettra de payer les coûts d'acquisition des équipements de réception pour les foyers qui n'ont pas accès aux réseaux Internet par fils.

L'Est de plus en plus connecté

Les taux de connexion à Internet haute vitesse dépassent 90 % dans l'ensemble de l'Est-du-Québec.

La Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine sont presque entièrement branchées avec 99 % des foyers déjà desservis.

Sur la Côte-Nord, 97 % des résidences ont accès à Internet haute vitesse. Les résidents de la Basse-Côte-Nord restent à être branchés et devraient l'être par cette technologie satellite.

Du travail reste toutefois à faire au Bas-Saint-Laurent avec 7 % des foyers qui non toujours pas accès à un service haute vitesse. Les MRCMunicipalité régionale de comté de Témiscouata, des Basques, de Rivière-du-Loup et du Kamouraska sont celles où le nombre de résidences à brancher est le plus élevé.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Québec affirme avoir branché un total de 240 000 foyers québécois depuis le début de l'Opération haute vitesse. Pour ces branchements, la fibre optique avait été privilégiée.

Les coûts de l'ensemble du projet à l'échelle provinciale s'élèvent à 1,3 milliard de dollars pour le branchement d'environ 250 000 clients. De ce montant, 79,7 millions de dollars ont servi à brancher 10 279 foyers au Bas-Saint-Laurent.

Avec des informations de Jean-Philippe Guilbault