Un convoi pour la sauvegarde du transport scolaire à Alma

Une cinquantaine de conducteurs et de conductrices d’autobus scolaires du Lac-Saint-Jean affiliés à la CSN ont interpellé le gouvernement caquiste lundi matin sur l’avenir de leur métier en organisant un convoi dans les rues d’Alma.

Cette manifestation faisait suite au mouvement de revendications des travailleurs et des travailleuses du transport scolaire qui avaient effectué une première action le 28 avril dernier à Saguenay. Ils avaient alors exigé une rencontre avec la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest.

Les chauffeurs réclament de meilleurs salaires pour contrer la pénurie de main-d'œuvre qui afflige fortement leur secteur et qui met en péril, selon eux, la sauvegarde du transport scolaire.

Des manifestations du genre ont eu lieu dans d'autres régions. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Les membres du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du transport scolaire de Lac-Saint-Jean Est sont partis du Centre Mario-Tremblay et se sont rendus jusqu’à la rue Sacré-Coeur. Ils se sont arrêtés devant les bureaux du député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, à la fin du trajet. Le convoi comportait 45 autobus.

« Malheureusement, plus d’une semaine s’étant écoulée depuis notre demande à la ministre Laforest, force est de constater que nous n’avons toujours pas eu de proposition de date de rencontre de la part du bureau de la ministre. » — Une citation de Jean-Sébastien Allard, président, Syndicat des travailleurs du transport scolaire

On espère avoir plus de considération de la part du député Éric Girard , ajoute le président du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du transport scolaire Lac-Saint-Jean-Est (CSN), Jean-Sébastien Allard.

Une manifestation nationale aura lieu le samedi 14 mai, à Québec.