Au moins 41 morts dans une nouvelle émeute carcérale en Équateur

Quarante-trois détenus sont pour l'heure décédés , a annoncé le bureau du procureur général sur son compte Twitter, tandis que le ministre de l'Intérieur, Patricio Carrillo, a annoncé 41 morts lors d'une conférence de presse.

Ces violences ont eu lieu dans la prison de Bellavista, dans la province de Santo Domingo de los Tsachilas, à environ 80 kilomètres à l'ouest de Quito.

Sur place, des blessés ayant des plaies au visage étaient pris en charge par des ambulances, et des proches des détenus se pressaient autour du centre pénitentiaire pour tenter d'obtenir des informations, a constaté l'AFP.

Les affrontements entre membres de deux bandes rivales ont éclaté au petit matin, a précisé le ministre, provoquant le déclenchement des protocoles de sécurité pour contenir les troubles à l'ordre dans la prison.

Une quarantaine de prisonniers qui avaient profité de la cohue ont tenté de s'évader, mais ont été repris par la police, a ajouté M. Carrillo.

Des affrontements récurrents

Les affrontements, souvent d'une extrême violence, sont récurrents dans les prisons équatoriennes, où près de 350 détenus ont trouvé la mort depuis février 2021.

Le dernier épisode avait eu lieu début avril dans une prison du sud du pays, où 20 prisonniers avaient trouvé la mort et certains corps été mutilés.

Selon le gouvernement, des gangs rivaux de trafiquants de drogue, infiltrés ou contrôlés par des cartels mexicains, se livrent une guerre sans merci pour prendre le contrôle des prisons surpeuplées, guerre que les autorités ont été jusqu'à présent impuissantes à endiguer.

En 2021, l'Équateur a saisi un record de 210 tonnes de drogues, principalement de la cocaïne. Pour 2022, les saisies ont atteint à ce jour environ 70 tonnes.

Bordé par la Colombie et le Pérou, les plus grands producteurs de cocaïne au monde, l'Équateur sert de port de départ pour les expéditions illicites, principalement vers les États-Unis et l'Europe.