Microsoft rend libre le code source d’un logiciel des années 1990

Demandez et vous recevrez : Microsoft vient de se plier à la requête d’un internaute qui souhaitait obtenir le code source du logiciel 3D Movie Maker, lancé en 1995.

Un internaute du nom de Foone a formulé la demande à Microsoft sur Twitter au début du mois d’avril. Se décrivant comme un nécromancien du matériel et des logiciels , Fonne a indiqué vouloir étendre et développer le code source du logiciel 3D Movie Maker, créé il y a 27 ans.

Le logiciel de Microsoft représentait dans les années 90 un outil pour créer des films avec des dessins animés dans des environnements 3D, et d’en contrôler les mouvements en fonction d’une ligne du temps.

Favorable à la demande de Foone, le géant n’est toutefois pas le propriétaire de BRender, le moteur sur lequel le logiciel 3D Movie Maker fonctionne. C’est aussi sur ce même moteur que des jeux vidéo comme ceux de la série Carmageddon peuvent être lancés.

Internet faisant son œuvre, le propriétaire de BRender, du nom de Jez sur Twitter, s’est manifesté dans le fil de discussion du réseau social et a donné le feu vert pour l’utiliser… à condition qu’une copie du logiciel soit trouvée.

Je possède les droits de BRender et je serais heureux qu'il soit mis en libre accès, mais hélas je n'en ai plus de copie , a-t-il écrit sur Twitter.

Un heureux dénouement

Microsoft serait parvenu à mettre la main sur le code de BRender, enfoui dans une archive, d’une archive, d’une archive , selon ce qu’a indiqué Foone en entrevue à PC Gamer. Cela a mené à un heureux dénouement à cette histoire : le code source est désormais public sur le site GitHub depuis cette semaine.

Toujours en entrevue à PC Gamer, Foone a indiqué qu’il souhaitait mettre à jour d’ici un ou quelques mois le programme afin qu’il devienne compatible avec les ordinateurs modernes. Il prévoit également ajouter des fonctionnalités, notamment pour faciliter le partage des vidéos.