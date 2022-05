Près de 250 spectacles du ROSEQ dans l’est du Québec cet été

Le Réseau des organisateurs de spectacles de l’Est du Québec (ROSEQ) a dévoilé la programmation de son Réseau d’été 2022, lundi, à Port-Cartier. Cette année, 40 artistes visiteront 25 salles et offriront un total de 241 spectacles.

Le Réseau d’été offrira des spectacles dans l’Est-du-Québec, mais aussi dans les régions de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et du Lac-Saint-Jean.

La programmation offre un mélange de spectacles d’artistes établis et émergents. Les artistes Jay Scott, Sara Dufour, Shauit, Marie-Élaine Thibert, Natasha Kanapé, Salomé Leclerc, Guy Bélanger et Catherine Major seront notamment sur scène cet été.

Afin de rejoindre un large public, le Réseau d’été offrira des spectacles de chanson, d’humour, de musique, de poésie, de théâtre, ainsi que certains dédiés spécifiquement au jeune public.

Le chanteur Damien Robitaille présentera 21 spectacles dans le cadre du Réseau d'été 2022. Photo : Radio-Canada

« Il ne pourrait pas avoir plus beau retour à la vie normale que d’être le porte-parole du ROSEQRéseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec . » — Une citation de Damien Robitaille, musicien et porte-parole du Réseau d’été 2022

Parmi les artistes invités figure le musicien franco-ontarien Damien Robitaille, qui sera le porte-parole de cette édition. Celui qui a gagné en popularité pendant la pandémie avec ses reprises de chansons entrevoit d’un bon œil ce retour sur scène. Dans le cadre du ROSEQRéseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec , il présentera un spectacle solo dans 21 salles de spectacles.

J’espère qu’il n’y aura plus de fermetures, plus de yo-yo, que ça va couler tout l’été et que tout va bien aller [...]. C’est tough pour les artistes, mais pour les salles de spectacles, les diffuseurs, toute l’industrie l'a eue difficile , lance le chanteur multi-instrumentiste.

Le dévoilement de la programmation du Réseau d'été 2022 du ROSEQ a eu lieu au Café-Théâtre Graffiti de Port-Cartier. Photo : Radio-Canada / Bis Petitpas