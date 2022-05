Guylaine Tanguay, Fouki et Richard Séguin à la salle Odyssée en 2022-2023

Au total, plus de 160 représentations de spectacles, dont près de 100 nouveautés, figurent parmi la nouvelle programmation de la salle Odyssée, qui célèbre cette année ses 30 ans d’existence.

On peut dire que la vie reprend normalement avec cette programmation , souligne la directrice de la programmation, Pascale Gougeon.

« On est vraiment excités et contents de revoir les gens et de leur offrir une programmation complète, dans une salle complète. » — Une citation de Pascale Gougeon, directrice de la programmation

Des nouveautés musicales

En chanson, Gab Bouchard (8 septembre), Fouki (15 septembre), Marc Dupré (27 septembre), Brigitte Boisjoli (6 octobre) et Richard Séguin (12 novembre) monteront sur scène cet automne pour présenter leurs plus récents spectacles.

La Chicane (3 décembre) et Bleu Jeans Bleu (10 février), de même que Guylaine Tanguay (2 novembre), Bobby Bazini (19 septembre), 2Frères (22 septembre), QW4RTZ (21 octobre) et Anik Jean (30 novembre), font également partie de la programmation.

En plus du 30e de la Maison de la culture de Gatineau (MCG), trois autres anniversaires seront soulignés : les 50 ans de chansons de Michel Rivard (15 février), les 35 ans de l’album Sur le chemin des incendies de Paul Piché (20 avril) et le 40e anniversaire du disque Tension Attention de Daniel Lavoie (28 avril).

Pleins feux sur le blues et la danse

Cette année, le blues sera mis de l’avant avec Brian Tyler (19 novembre), l'un des candidats de la première saison de La Voix. En danse, le spectacle Syntonie mettra en vedette les gagnants de l’émission Révolution, Janie & Marcio (9 octobre). Le 3 mai, la compagnie de danse contemporaine Ballets Jazz Montréal viendra présenter au public gatinois Vanishing Melodies, sur la musique de Patrick Watson.

C’est important pour nous d'avoir une programmation variée qui pourra s'adresser à tous. On a ajouté du blues, ce qu’on n’avait pas habituellement [et] on mise un peu plus sur la danse cette année , explique Pascale Gougeon.

« J’invite le public à être curieux, à vouloir découvrir de nouvelles choses. » — Une citation de Pascale Gougeon, directrice de la programmation

Des soirées pour rire

Cet été, l’humoriste Rachid Badouri (21 au 23 juillet) sera de retour avec trois représentations de son spectacle Les fleurs du tapis. Réal Béland et Didier Lucien (17 août) présenteront quant à eux La nature comique, inspiré des grandes figures de l’humour, dont Charlie Chaplin et Olivier Guimond.

Parmi les nouveautés automnales, Christian Bégin (10 novembre) présentera Les 8 péchés capitaux selon Christian Bégin et Boucar Diouf (3 février) sera de passage à Gatineau avec Nomo Sapiens. Fabien Cloutier (15 mars) et Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques (25 mars) présenteront eux aussi leurs plus récents spectacles.

Les rendez-vous du lundi au foyer changeront de nom pour La route du rire. Toujours animées par Alexandre Forest, ces soirées mettront en vedette des artistes de la relève humoristique. Thomas Levac (6 décembre) et Michelle Desrochers (21 mars) viendront eux aussi présenter leurs nouvelles blagues.

L’auditorium de l’école polyvalente Nicolas-Gatineau accueillera quant à lui Jean-Sébastien Girard (22 octobre), Virginie Fortin (5 novembre) et Neev (19 novembre).

Des rendez-vous en théâtre

Au total, 13 pièces de théâtre seront offertes au public. Le film Gaz Bar Blues sera transposé sur scène (14 et 15 avril), 20 ans après sa sortie au cinéma. Sainte-Marie-La-Mauderne (5 mai) s’inspire quant à elle du scénario de La Grande séduction, sorti en 2003.

Symphorien : le retour (28 et 29 octobre) fera revivre ce classique de la télévision québécoise et mettra en vedette le comédien François Chénier dans le rôle-titre, défendu par Gilles Latulippe, à l’époque.

Seule en scène, Sophie Cadieux mélangera théâtre, « stand-up » et manifeste dans Féministe pour homme (8 avril).

D’ici à la prochaine saison automnale, deux mises en lecture de roman seront au menu cet été : Kukum (16 juillet), de Michel Jean, et Les douze mois de Marie (30 août), écrit et lu par la comédienne Marie-Chantal Perron  (Nouvelle fenêtre) .