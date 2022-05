Un vif succès

« C’est l’histoire d’un jeune chanteur qui s’appelle François Perdu, qui signe un contrat dans lequel c’est écrit en petit qu’il doit disparaître après la sortie de son film. » — Une citation de Normand Brathwaite, 1982

C’est en ces termes que le 21 septembre 1982, le comédien Normand Brathwaite — alias François Perdu — résume à l’animatrice de l’émission Au jour le jour, France Castel, le scénario de la comédie musicale Pied de poule.

Au jour le jour, 21 septembre 1982

Adaptée d’une pièce de théâtre de Marc Drouin et avec une musique composée par Robert Léger, la comédie musicale Pied de poule est présentée en première au cabaret La Polonaise au printemps 1982.

C’est un succès immédiat.

La comédienne Geneviève Lapointe — alias Dolby Stéréo — se joint à Normand Brathwaite pour expliquer la genèse de la comédie musicale.

Ce spectacle inclut plusieurs jeunes comédiens.

Outre Geneviève Lapointe et Normand Brathwaite, on y retrouve Nathalie Gascon et Marc Labrèche.

Il y a dans Pied de poule une nouvelle façon de concevoir le spectacle, soulignent Geneviève Lapointe et Normand Brathwaite.

Les acteurs jouent le texte, mais également la musique.

Cette polyvalence n’avait jamais autant été exigée au Québec dans une production musicale.

Il a fallu que les comédiens apprennent à interpréter la musique et à trouver un son qui l’identifierait hors de tout doute pour le public.

Ce défi a été relevé avec brio. Pied de poule est acclamé par le public.

La chanson-titre chantée par Dolby Stéréo fait danser le Québec en cette année 1982.

Pop rétro, 17 juin 1982

Le 17 juin 1982, l’émission Pop rétro présente le clip de la chanson Pied de poule qu’interprète Geneviève Lapointe et qu’on entend partout sur les planchers de danse et les radios du Québec.

La comédie musicale est reprise à l’automne 1982 au Théâtre du Nouveau Monde.

Pied de poule remporte le prix du spectacle de l’année 1982 (ainsi que de la meilleure mise en scène et révélation de l’année) au gala de l’Association québécoise de l’industrie du disque (ADISQ).

Qui connaît une longue vie

Le spectacle est repris en 1991 au Théâtre Saint-Denis, puis en novembre 2003 au Théâtre Outremont à Montréal.

Christiane Charette en direct, 26 octobre 2003

C’est une excellente raison pour l’animatrice Christiane Charrette d’inviter le 26 octobre 2003 à son émission, Christiane Charrette en direct, Marc Drouin.

L’auteur raconte comment il a créé en 1982 son œuvre.

Il s’est beaucoup inspiré de personnages comme l’ultra célèbre Tintin et du héros de bande dessinée hollandais Martin le malin, populaire dans les années 1960.

Marc Drouin rejette la description que Christiane Charrette fait de Pied de poule comme ayant un côté pipi caca .

Cette impression concède Marc Drouin, vient peut-être de la chanson-titre.

Mais celle-ci dure à peine trois minutes alors que la comédie musicale dure plus de deux heures se défend l’auteur.

Derrière l’aspect déjanté et cocasse de Pied de poule se cachent des thèmes plus sérieux ou intemporels, comme une critique du vedettariat instantané ou encore la quête de l’immortalité.

L’œuvre est aussi en phase avec l’évolution de la musique populaire de l’époque avec ses tonalités rock, new wave et électro qui charment toute une génération.

Certains croient même que la comédie musicale anticipe les phénomènes sociaux que deviendront les médias sociaux comme Facebook.

Quoi qu’il en soit, Pied de poule fait encore se trémousser les Québécois, 40 ans après son apparition dans le monde de la musique populaire d’ici.