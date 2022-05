Hay River : une alerte d’évacuation pour les propriétés en bord de rivière

L'alerte d'évacuation, donnée dimanche soir en raison du risque d'inondation, concerne les résidents de Corridor, Miron Drive, McBryan Drive, Capital Drive (centre-ville) et Riverview Drive. Il s'agit d'une mesure de précaution, dit la Ville, qui pourrait être suivie d’un ordre d’évacuation si nécessaire.

Quelques heures plus tôt, Hay River avait intimé l’ordre aux habitants de Paradise Gardens d'évacuer. Les résidents doivent s’enregistrer en ligne ou au centre communautaire de la ville.

Au cours du week-end, la Municipalité avait également publié des ordres d’évacuation pour l'île de Vale et West Channel, notant que de nouvelles inondations étaient imminentes.

Myrtle Graham a volontairement quitté sa maison de Paradise Valley quand les inondations ont commencé. Elle siège au comité municipal sur les débâcles où elle a récemment fait un point sur les conditions météorologiques.

Hay River a connu de fortes chutes de neige ces derniers jours et un avis de chute de neige est encore d’actualité lundi. Selon le gouvernement territorial, de 2 à 5 cm devraient encore tomber dans l'après-midi et la situation devrait se calmer par la suite.

« C'est pas croyable. C’est une tempête comme on en a en janvier : c’est froid, humide, glissant et vous ne pouvez rien voir. » — Une citation de Myrtle Graham

Elle espère que l'eau s'évacuera par le Canal Est et se dirigera vers le Grand Lac des Esclaves.

Myrtle Graham pense que la réponse de la Ville face à la situation est jusqu'ici très bonne, étant donné la pression que subissent les employés. Personne ne dort , ajoute-t-elle.

Alors que dimanche soir le courant a été coupé, la ville a fait savoir sur sa page Facebook qu’une ligne de transmission était tombée et que la communauté avait dû basculer sur une alimentation de secours.

Les personnes évacuées doivent s'enregistrer au centre communautaire de Hay River ou en ligne. Photo : Loren McGinnis / CBC

Les habitants de l'île Vale particulièrement touchés

Selon la mairesse de Hay River, Kandis Jameson, les habitants sont effrayés et n’ont pas l’habitude de voir des inondations.

Les gens devraient être anxieux. Ces alertes doivent être écoutées et [...] nous devons partir de l'île Vale , met-elle en garde, encourageant ceux qui le peuvent à aider leurs voisins.

Sur l'île, les inondations ont pénétré les zones commerciales et résidentielles le long du Canal Est et, dans une moindre mesure, du côté ouest.

Glenn Smith, l’agent administratif principal, affirme que près de 400 personnes vivent sur l'île Vale. Dimanche soir, environ 250 personnes en étaient parties et s'étaient enregistrées auprès de la Ville.

Alors que beaucoup d’autres ont pris la décision de rester, M. Smith espère qu’ils changeront d’avis étant donné les conditions très mauvaises.

Nous devons nous assurer de ne pas nous trouver en mode secours, dit-il, parce que cela demande beaucoup de ressources et bien sûr, c’est très risqué pour ces habitants.

Des secouristes se trouvent dans une zone de rassemblement à Fox Farm alors que les inondations ont forcé l'évacuation de certaines zones à Hay River et Enterprise. Photo : Loren McGinnis / CBC

Il ajoute que dimanche, la Ville a aidé à évacuer certains habitants de Paradise Gardens, où l'eau est rapidement montée et a causé d’importantes inondations. Personne ne manque à l’appel, selon Glenn Smith.

La Municipalité a aussi participé à une mission de secours difficile près d'Enterprise, aux côtés de quelques entrepreneurs de la ville et la Garde côtière auxiliaire. La personne secourue, qui souffrait d'hypothermie, a été transportée à l'hôpital dimanche.

Offrir du répit

Mila Benoit, la directrice de l’Association franco-ténoise du Sud et de l’Ouest (AFTSO), confirme que beaucoup de personnes ont été évacuées depuis la fin de semaine. L'organisme va donc ouvrir ses portes entre 13 h et 20 h lundi pour proposer entre autres de la nourriture, du chocolat chaud, des livres et des jeux.

On cherchait une façon d’offrir un répit aux familles , explique-t-elle, ajoutant que les inondations créent beaucoup de stress en ville.

Le local de l’ AFTSO Association franco-ténoise du Sud et de l’Ouest se trouve dans le centre commercial Godwin, juste en face du centre où s'enregistrent les évacués.

Mila Benoit note aussi qu’une forte entraide a vu le jour. Des habitants ont notamment créé la page Facebook Hay River Helps ou les personnes qui ont besoin de nourriture, d’un toit ou d’autre chose peuvent laisser un message.

Le Soaring Eagle Friendship Centre propose également des repas, des jeux et de transporter quiconque en a besoin.

Avec les informations de Loren McGinnis et April Hudson