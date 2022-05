Sébastien Perron devient premier directeur d’ICI RDI

M. Perron travaille à Radio-Canada depuis le début de sa carrière, en 1998. Il y a porté plusieurs chapeaux, notamment ceux de journaliste à Sudbury, de reporter national à Toronto et à Saint-Jean, de correspondant parlementaire à l’Assemblée nationale à Québec, de réalisateur pour la radio ainsi que de directeur d’ ICI Première de 2016 à 2018, où il a lancé plusieurs émissions de radio en plus de jeter les bases du département balado.

Depuis 2018, Sébastien Perron dirige les nouvelles et les émissions d'information à la radio, en plus d’avoir créé plusieurs balados. Dans ses nouvelles fonctions, il sera responsable de la chaîne ICI RDI et aura aussi comme mandat de développer la stratégie de distribution vidéo avec Crystelle Crépeau, première directrice, Magazines et information numérique.

Paule Genest avait été nommée première directrice d’ICI RDI en 2018 par Luce Julien, un peu après son entrée en fonction comme directrice générale de l’Information.