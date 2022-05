Moins de COVID-19, plus de chirurgies dans les hôpitaux du Bas-Saint-Laurent

La situation est bien différente d’il y a à peine un mois, alors qu’une soixantaine de patients se trouvaient en zone chaude et que la capacité hospitalière s’approchait de son point de saturation.

Selon le président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, l’amélioration du bilan permet à l’organisation une plus grande marge de manœuvre pour remettre des lits disponibles pour la clientèle non-COVID qui aurait besoin d’être opérée , précise le Dr Jean-Christophe Carvalho. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux demeure cependant au niveau d’alerte 3 en matière de délestage.

« Il faut savoir que dans les premières semaines de la 6e vague, on avait quand même réussi à maintenir des taux d’activités au bloc opératoire qui n’étaient pas inintéressants, qui pouvaient se situer autour de 80 %. » — Une citation de Dr Jean-Christophe Carvalho, PDG adjoint, CISSS du Bas-Saint-Laurent

Cette proportion a toutefois baissé de manière significative lorsque le Bas-Saint-Laurent a commencé à compter une soixantaine d’hospitalisations. Néanmoins, les activités du bloc opératoire n’ont jamais été en deçà de 65 %. Là, on est en train de revenir à une cadence qui est un peu plus normale et qui devrait nous permettre de commencer à rattraper les listes d’attentes progressivement , mentionne le Dr Carvalho.

« Parallèlement, on n’a quand même pas perdu de temps parce qu’il y a aussi eu des ajustements de faits pour être en mesure de cibler les gens qui attendent depuis plus longtemps pour des chirurgies non urgentes. » — Une citation de Dr Jean-Christophe Carvalho, PDG adjoint, CISSS du Bas-Saint-Laurent

L’objectif du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux est dans un premier temps de diminuer la liste des gens en attente depuis plus d'un an pour ensuite s’attaquer à la liste de ceux qui patientent depuis plus de six mois. Il n’y a cependant pas que la pandémie qui a brouillé les cartes de l’organisation, qui jongle également avec le manque de main-d’œuvre.

Les employés sur la ligne de front depuis maintenant plus de deux ans sont fatigués et usés. C’est sûr que la 6e vague est arrivée à un moment où la 5e venait de se terminer, de telle sorte que ça a mis une pression de plus parce qu’il y a eu relativement peu de semaines où la situation a été tranquille , ajoute le PDG adjoint.

Bientôt la fin du masque

Cette embellie survient au moment où il ne sera plus obligatoire pour les Québécois de porter un masque dans la plupart des espaces publics à compter de samedi.

Il faudra toutefois continuer à se couvrir le visage dans les transports en commun, de même que dans les établissements de santé, les cliniques et les CHSLD.

La semaine dernière, le directeur national de santé publique du Québec par intérim, Luc Boileau, affirmait qu’il s’agirait dorénavant d’un choix personnel puisque le pic de la 6e vague est maintenant chose du passé.

Une 4e dose du vaccin pour tous

Rappelons que les Bas-Laurentiens de 18 ans et plus peuvent recevoir une 4e dose du vaccin contre la COVID-19. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a ouvert les cliniques de vaccinations aux 18 à 59 ans qui désirent une deuxième dose de rappel.