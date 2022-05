La région de Louhansk, dans l’est de l’Ukraine, est le théâtre de féroces affrontements entre les armées russes et ukrainiennes, rapporte lundi le gouverneur régional, Serguiï Gaïdaï.

Des batailles très intenses se déroulaient autour de Roubijne et de Bilogorivka , a-t-il rapporté lundi. L'aviation, l'artillerie et les mortiers y sont actifs. Beaucoup de combattants des deux côtés .

Le ministère russe de la Défense a dit croire que les combats à Roubijne sont un prélude à une offensive sur les villes de Sievierodonetsk et Lyman.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé dimanche que 60 personnes avaient été tuées la veille à Bilogorivka, lorsqu’une bombe russe est tombée sur une école secondaire où ils avaient trouvé refuge.

Le gouverneur Gaïdaï a demandé aux Ukrainiens qui n’ont pas encore fui la région de se protéger des frappes russes.

Aujourd’hui, on ne sait pas à quoi s’attendre de l’ennemi, quelle chose terrible ils peuvent faire. Alors sortez dans les rues le moins possible, restez dans les abris , a-t-il déclaré en début de journée.

La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Malyar, a aussi rapporté que l’armée russe tente toujours d’avancer dans l’est de l’Ukraine, où la situation demeure difficile , selon elle.

Un panache de fumée s'élève lundi près d'une raffinerie de Lysychansk, dans l'est de l'Ukraine. Le gouverneur de la région de Louhansk a déclaré dimanche qu'un dépôt de carburant avait été frappé par l'armée russe. Photo : Getty Images / AFP/YASUYOSHI CHIBA

Plus au nord, les troupes russes ont continué de reculer autour de Kharkiv, a aussi indiqué la vice-ministre.

Depuis quelques jours, la contre-offensive ukrainienne menée autour de la deuxième ville d’Ukraine fait des progrès significatifs , selon l'Institute for the Study of War, un groupe de réflexion basé à Washington.

L'Ukraine contre-attaque près de Kharkiv : le reportage de notre envoyé spécial Jean-François Bélanger.

Aucune reddition attendue à Marioupol

À Marioupol, ville martyre du sud-est ukrainien, l’armée russe lance toujours des assauts sur le complexe métallurgique d’Azovstal, où sont retranchés les derniers défenseurs de la cité portuaire.

Après l’évacuation en fin de semaine des derniers civils qui se terraient dans l’usine, les combattants ukrainiens qui s’y trouvent toujours ont catégoriquement exclu de se rendre.

Capituler n'est pas une option, car notre vie n'intéresse pas la Russie. Nous laisser en vie ne lui importe pas , a résumé dimanche Ilya Samoïlenko, un lieutenant du régiment Azov.

À Odessa, dans le sud-ouest, des responsables ukrainiens ont déclaré que la Russie avait tiré lundi quatre missiles de croisière contre la ville depuis la Crimée. Aucun civil n'aurait été blessé.

En visite lundi à Odessa, où il a été accueilli par le premier ministre ukrainien Denys Chmygal (à droite), le président du Conseil européen, Charles Michel, a été forcé de s'abriter en raison de frappes de missiles, a rapporté lundi un responsable de l'UE. Photo : Reuters / Service de presse du gouvernement ukrainien

Le gouverneur de Mykolaïv, à l’est d’Odessa, a aussi rapporté d’intenses bombardements au cours de la nuit de dimanche à lundi.

Le ministère russe de la Défense avait déclaré en début de journée sur son compte Telegram que 200 cibles ont été frappées dimanche en Ukraine.