Évacuation de l’hôtel Albert : où iront les résidents?

Cet avis d’évacuation serait d'ailleurs en vigueur depuis le 20 avril. Moins d’une trentaine de personnes habiteraient entre ces murs.

Selon le chargé de projet à la Table itinérance Sherbrooke, Gabriel Pallotta, les évacuations devraient se dérouler le 16 ou le 23 mai prochain. Une cellule de crise a d'ailleurs été mise sur pied. On a déjà été interpellés par les différents services à la Ville. On s’est rencontrés [entre] organismes communautaires, les différents services impliqués à la Ville et le CIUSSS pour vraiment voir ce qu’il y avait à faire dans les prochaines semaines.

« Ce que ça représente, c’est la possibilité qu’il y ait des campements qui apparaissent un peu partout de manière incontrôlée. On parle d’un débordement à prévoir de l’hébergement d’urgence. On essaie de voir quelles sont les possibilités avec la Croix-Rouge. » — Une citation de Gabriel Pallotta, chargé de projet à la Table itinérance

Selon Gabriel Pallotta, plusieurs personnes qui habitent dans le bâtiment sont déjà suivies par des intervenants du CIUSSS et des travailleurs de rue. Elles sont donc connues et savent comment elles risquent de réagir. C’est sûr qu’on a plusieurs personnes que l’on sait déjà comment on va faire pour faire un suivi individuel. Certains autres sont plus réfractaires, ça va être un peu plus difficile, explique-t-il. Dans les prochains jours, il y aura beaucoup de visites sur les lieux pour continuer à prendre contact le plus possible.

« Malgré tous ces suivis-là, le problème c’est que l’on ne sait toujours pas ça va être quoi les solutions alternatives à proposer. » — Une citation de Gabriel Pallotta, chargé de projet à la Table itinérance

