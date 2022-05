Les Saguenéens au pied du mur face aux Remparts

Selon l'entraîneur-chef des Bleus, Yanick Jean, les joueurs ont des ajustements à faire pour éviter d'être balayés par leurs puissants adversaires. Les Remparts ont complété la saison régulière en trônant au sommet du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ( LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec ).

« Il faut mettre plus de pression. Il faut arrêter de jouer sur les talons. On ne génère pas beaucoup d’attaques. » — Une citation de Yanick Jean, entraîneur-chef des Saguenéens

Yanick Jean a beaucoup d'espoir en sa formation même si elle tire de l'arrière dans cette série. Photo : Radio-Canada

On leur donne beaucoup de lancers au but. On leur donne beaucoup trop de temps et d’espace pour être capable de provoquer des revirements et des chances de marquer , a ajouté Yanick Jean en marge de l'entraînement matinal lundi matin.

Les Bleus étaient à l'entraînement lundi matin. Photo : Radio-Canada

L’entraîneur-chef des Remparts, Patrick Roy, s'assurera que les Diables rouges ne prêchent pas par excès de confiance.

« C’est un peu le rôle de l’entraîneur. Quand tu vois que les joueurs veulent partir dans un excès de confiance, c’est de les ramener et d’avoir de bonnes discussions. » — Une citation de Patrick Roy, entraîneur-chef des Remparts

L'équipe de Patrick Roy a terminé au sommet du classement général de la LHJMQ cette saison. Photo : Radio-Canada

Le match attendu par les partisans des deux équipes débutera sur le coup de 19 h 30.

Avec les informations de Catherine Gignac