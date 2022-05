Le NPD promet d’accélérer le remboursement des déplacements liés à la santé

Cette promesse se trouve dans la plateforme nord-ontarienne de sa formation politique, dévoilée lors du passage de Mme Horwath à Sudbury lundi.

De plus, le parti s’engage à bonifier la somme des remboursements, sans préciser le montant. Une telle mesure a longtemps été réclamée par les gens qui ont eu recours à cette subvention spéciale.

En mars 2022, la candidate néo-démocrate pour la circonscription de Nickel Belt, France Gelinas, a reconnu que le programme dans sa forme actuelle était terrible, vraiment terrible .

Les déplacements coûtent de plus en plus cher, particulièrement pour l’hébergement et l’essence.

J’y vais de mémoire, mais je pense que la dernière fois que les prix ont été ajustés est il y a 12 ans. En 12 ans, tout a changé, mais le prix des remboursements n’a pas changé , souligne Mme Gelinas.

Bien des gens doivent attendre plusieurs mois pour être remboursés. Selon elle, il faut que ce soit mis à jour et il faut un processus pour que ce soit mis à jour de façon régulière.

On s’engage à revoir les taux qui sont donnés et à s’assurer que les gens reçoivent leur remboursement en 14 jours , poursuit-elle.

Une promesse qui donne espoir

Bill Chirko, un résident de Sudbury, a passé presque cinq semaines à Toronto en début 2021 afin de subir des traitements liés à un cancer de la prostate.

Après plusieurs mois de discussions avec la province, une seule de ses semaines de voyage a été remboursée. D’après lui, le NPD propose quelque chose qui pourrait l’aider.

Quand tu dois te battre pour un an afin d’obtenir un remboursement, ce n’est pas bon. Il faut faire quelque chose , selon M. Chirko.

Il ajoute que ce serait bien de recevoir un peu plus d’argent en remboursement que ce qui est offert en ce moment.

Ghislaine Desjardins, une bénévole d'Elliott Lake qui offre de conduire des patients vers leurs rendez-vous médicaux, indique que le retard accumulé dans le système de santé a souvent eu comme effet de gruger le portefeuille des Nord-Ontariens qui ont besoin de soins.

J’ai vu des patients qui ont dépensé 450 $ à 500 $, qui n’ont pas été remboursés parce que l’opération n’a pas eu lieu et qui doivent recommencer quelques semaines plus tard , déplore-t-elle.

Mme Desjardins a elle-même eu besoin d’utiliser le système de remboursement au cours des deux dernières années pour subir des procédures cardiaques. D’après elle, les remboursements ne sont simplement pas assez gros.

Elle ajoute que cette promesse électorale est importante pour les personnes âgées du Nord puisque l’accès aux spécialistes est primordial .

Si quelqu’un pouvait se faire rembourser exactement ce que ça lui a coûté pour aller à l’hôpital à ses frais, j’imagine que ça ne ferait rien d’attendre plus que 14 jours , affirme-t-elle.

Avant de voir les remboursements augmenter, elle souhaite faire descendre le temps d’attente pour subir des opérations.

Ce n’est pas la priorité des patients. C’est la priorité des gens qui n’ont jamais besoin d’aller à l’hôpital , déclare Mme Desjardins.

Avec les informations de Mathieu Simard et Christophe Simard