Troubles de l’alimentation : London double ses capacités d’accueil d’enfants

Ce programme a été créé grâce à un nouveau partenariat entre l'hôpital pour enfants de London et le Vanier Children's Mental Wellness. Il s'adresse aux enfants âgés de 6 à 13 ans de la région qui souffrent de ces troubles à la suite de la pandémie de COVID-19.

Le nombre de lits disponible passe donc de 4 à 8, et une infirmière praticienne partagera ses interventions entre les deux organismes, grâce à une subvention d'un peu moins d'un million de dollars du gouvernement provincial.

Il s'agirait de la première initiative du genre au Canada. Le programme intensif est appelé soins par étapes . Il permet aux patients, qui sont transférés dans un milieu communautaire une fois stabilisés à l'hôpital, de poursuivre leurs activités sociales, ou d’aller à l'école.

Contrairement à la plupart des programmes axés sur les troubles de l'alimentation qui ciblent les adolescents, celui-ci cible les enfants âgés de 6 à 13 ans, avec l'idée qu'une intervention précoce peut aider à prévenir la réapparition du trouble de l'alimentation plus tard dans la vie, explique Kelly Simpson, directrice générale du Vanier Children's Mental Wellness.

Le programme est renforcé alors que de nombreux rapports font état d'une augmentation des troubles de l'alimentation chez les jeunes depuis le début de la pandémie. Cette hausse est imputée aux confinements qui ont bouleversé les rythmes de vie, y compris la fréquentation des milieux scolaires, la socialisation des jeunes et la pratique de sports.

Une longue liste d'attente depuis la pandémie

Depuis le début de la pandémie, la demande en soins hospitaliers pour les troubles de l'alimentation chez les enfants et les jeunes adolescents a explosé, selon les responsables locaux de la santé, qui affirment ne pas être en mesure de répondre à toutes les demandes.

L'hôpital ne peut pas faire grand-chose. Nous n'avons qu'une capacité limitée, un espace limité , rappelle Lynanne Mason, directrice des patients hospitalisés en pédiatrie, des patients externes et de l'intégration régionale de la santé à l'hôpital pour enfants de London.

C'est la première fois dans l'histoire que nous avons réellement une liste d'attente pour un traitement et nous ne voulons pas qu'un enfant ait à attendre , explique-t-elle.

Selon Mme Mason, les travailleurs de la santé ont réussi à réduire cette liste de 100 personnes au cours des derniers mois, mais il y a encore 200 enfants et adolescents de la région qui attendent des soins pour des troubles alimentaires.

C'est désolant , dit-elle. Les cliniciens sont aux prises avec cette situation et font ce qu'ils peuvent pour fournir des soins. C'est quelque chose que nous devons régler.

une approche distincte

Le programme en question permet de réduire le temps passé à l'hôpital, en transférant ses jeunes patients dans un chalet du Vanier Children's Mental Wellness, qui offre un cadre communautaire.

C'est un milieu où il y a beaucoup de structure, de sécurité, les enfants seront impliqués dans leurs activités régulières de la vie quotidienne, ils pourront aller à l'école, peut-être l’école communautaire d'où ils viennent , déclare Kelly Simpson.

C'est presque une façon de les faire revenir et de les préparer au succès pour qu'ils retournent avec leurs familles , ajoute-t-elle.

Le programme permet également aux cliniciens de travailler avec toute la famille des patients, d'offrir des thérapies de groupe et d'enseigner aux parents et aux frères et sœurs comment mieux soutenir l'enfant aux prises avec un trouble de l'alimentation.

Selon Mme Simpson, le travail avec les familles facilite la réussite du programme lorsque les enfants retournent à la maison, car il fournit une structure avec laquelle chaque membre de la famille peut travailler une fois que le foyer est réintégré.

Si un patient a besoin de davantage de soins, il peut retourner à l'hôpital et, une fois qu'il va mieux, retourner dans un milieu communautaire avant de finalement rentrer chez lui.

Avec les informations de Colin Butler de CBC