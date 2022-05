Un incendie à Pikogan met six personnes à la rue

Une résidence et un garage de la communauté autochtone de Pikogan, près d’Amos, ont été la proie des flammes, lundi matin.

Selon les premières informations, le feu s’est déclaré dans le garage et s’est propagé à la résidence de la rue Isaac-McDougall.

À la suite de cet incendie, deux adultes et quatre enfants se retrouvent sans logement.

« Il a sauvé son frère »

Un témoin de la scène a vu deux adolescents sortir de la maison. Serge Tremblay raconte leur avoir demandé si d’autres personnes se trouvaient encore à l’intérieur.

Il y en a un qui a allumé en disant : "oui mon frère est encore à l’intérieur". Personne l’a poussé à faire ça, mais le jeune est rentré en dedans et a sorti avec son frère, 15 secondes plus tard. Il y avait tellement de fumée à l’intérieur que quand il est rentré, je me suis dit qu’il ne ressortirait pas. Lui, honnêtement, il mérite une bonne tape sur l’épaule. Il a sauvé son frère. C’est évident , décrit-il.

L'incendie a complètement détruit la résidence. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Les résidents des lieux étaient déjà sortis de la maison à l’arrivée des pompiers.

Une vingtaine de pompiers d’Amos et de Landrienne se sont déplacés sur les lieux.

À notre arrivée, le feu était répandu aussi dans la végétation. Le foin est jaune alors le feu courrait partout dans la végétation. [...] On ne voulait pas qu’il y ait de la propagation à d’autres bâtiments , indique Stéphane Sigouin, directeur adjoint du service incendie de la Ville d’Amos.

Des personnes ont été incommodées par la fumée. La cause exacte de l’incendie n’est pas connue pour le moment.

- Avec les informations de Martin Guindon