Découvrez la circonscription avec le plus haut taux d’abstention en Ontario

M. Brown vit dans la circonscription électorale où le taux d’abstention le plus élevé a été constaté lors des récentes élections provinciales. Lors des élections de 2014 et 2018, sur environ 90 000 électeurs, le taux de participation n’a jamais dépassé 43 %, selon Élection Ontario.

Jaas Brown, un résident de Windsor-Ouest ne votera pas. Il pense que les politiciens sont les mêmes. Photo : GABRIEL NIKUNDANA

La population de Windsor-Ouest est à majorité composée notamment d'immigrants, d'ouvriers, de jeunes étudiants ayant un revenu peu élevé.

« Peu importe pour qui vous allez voter maintenant [ ...]tout le monde est malhonnête. » — Une citation de Jaas Brown

Une résidente de Windsor-Ouest et un étudiant de l’Université de Windsor n'ont pas la même perception de l’importance du vote, tandis qu’un professeur d'université attribue le faible taux de participation à de nombreux facteurs.

Facteurs de participation au vote

Selon Lydia Miljan, professeure de sciences politiques à l’Université de Windsor, la participation aux élections est souvent associée à plusieurs éléments.

Lorsque nous regardons la démographie de Windsor-Ouest, la population y est plus jeune et la population immigrante y est plus élevée. Je pense que ces facteurs pourraient expliquer pourquoi Windsor-Ouest a le plus faible taux de participation , explique -t-elle.

« Pour changer la situation, c'est aux politiciens d'encourager les électeurs à aller voter. » — Une citation de Lydia Miljan, professeure de sciences politiques à l’Université de Windsor

Pour elle, de nombreux résidents pauvres occupent des emplois souvent précaires, se préoccupent beaucoup plus de leur survie et accordent moins d'importance aux élections.

Des jeunes se méfient des politiciens

Aidan Campbell, étudiant à l'Université de Windsor, est bien conscient que sa voix peut faire la différence lorsqu’il participe aux élections. Mais il se désintéresse de la politique et du processus électoral.

Il n'y a pas un seul politicien en qui j'ai vraiment confiance. Je ne trouve pas que les politiciens servent vraiment les gens comme moi de toute façon , explique-t-il.

Marie-Gorette Kayirangwa Tshikani, originaire d'Afrique centrale, exerce son droit de vote lors de chaque élection dans Windsor-Ouest.

Je dois voter, c’est contribuer à l'avancement du pays. Si tu veux que les choses aillent mieux, il faut voter pour un leader qui fera un bon travail , dit-elle.

Marie-Gorette Kayirangwa Tshikani, résidente de Windsor-Ouest, appelle les jeunes à sortir pour voter au mois de juin. Photo : GABRIEL NIKUNDANA

Elle encourage les jeunes à s'acquitter de leur devoir civique.

C’est mieux qu'ils puissent se mettre de l’avant, dans la politique et voter parce que c’est eux qui doivent changer les choses et rendre la vie meilleure pour tout le monde , croit-elle.

« Si tu ne votes pas, tu ne contribues pas. Pour moi, ce n’est pas acceptable » — Une citation de Marie-Gorette Kayirangwa Tshikani

Selon Élection Ontario, la circonscription voisine d'Essex a vu une participation de 56 % en 2018. Le taux le plus élevé de participation à l'échelle provinciale était à Huron Bruce avec 64 %.

Les élections ontariennes auront lieu le 2 juin prochain.